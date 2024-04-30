С 15 апреля в Ташкенте начались многодневные плановые весенние отключения горячей воды. Накануне компания Veolia Energy Tashkent опубликовала обновлённый график отключений на май.
В рамках отключений запланированы ремонтно-профилактические работы, в том числе «замена задвижек, полная ревизия и замена сетевых насосов, проверка систем электроснабжения, демонтаж и монтаж труб и сопутствующего оборудования котельных, а также профилактические работы на теплообменниках», сообщила компания.
Адреса и даты отключений
1. Мирзо-Улугбекский район
- котельная №1 «Югнакий-1» (c 27 по 31 мая): массив Югнакий д. 6, 19−26, 26а, 26б,
- котельная №3 «Геофизика» (с 20 по 24 мая): массив «Хумаюн» ул. Эльбусинов, д. № 39−44, ул. Дустлик д. № 1, 3;
- котельная № 14/2 «Азамат-3» (с 13 по 17 мая): ТТЗ-4 — д. 1−15, 24;
- котельная № 3/1 «Фаробий-3» (с 6 по 10 мая): д. №№ 14−18, 46−52, ДОУ 382, школа 256, школа 120, музыкальная школа 20;
- котельная.№2/1 «Фаробий-1» (с 1 по 3 мая): массив Югнакий д. 31, 32, 34−38, 44, 45, ОПМ-112;
- котельная «Кары Ниязи 1, 2» (с 13 по 17 мая) — ул. Кары Ниязи, д. 1, 2.
2. Шайхантахурский район
- котельная «Термиз-1» (с 6 по 8 мая) — массив Самарканд дарвоза ул. Термиз д. 1;
- котельная «Термиз-2» (с 13 по 15 мая) — массив Самарканд дарвоза ул. Термиз д. 2;
- котельная «Ёзувчилар уйи» (16−17 мая) — ул. Козиробод проезд 2 д. 1−7.
3. Мирабадский район
- котельная «26 Бакинских комиссаров» (с 6 по 10 мая) — ул. Мирзо Джахангир д. 6, 8, 8а, 11, 11/1, ул Камалина д. 36;
- котельная «Школа № 57» (с 22 по 24 мая) — ул. Еркин д. 9/5, 9/6, школа 57.
4. Алмазарский район
- котельная «Сагбон, 30» (1−2 мая): ул. Сагбон д. 30.
5. Яшнабадский район
- котельная «Фаргона йули, 95а» (с 27 по 31 мая) — ул. Фаргона йули д. 95а, 1−13, М. Ашрафий, д. 32, 6, школа 231, детсад 79;
- котельная «Янгиабад» (с 6 по 10 мая) — Ахангаранское шоссе д. 1−8, квартал Авиасозлар-4 д. 68/1, 70, ул. Донишманд д. 33, 33/1, ул. Мурувват д. 1.1, 1.2, массив 58 воен. городок д. 28, школа 227, школа 230, семейная поликлиника 28;
- котельная «22-Авиагородок» (с 20 по 24 мая) — массив «Учувчилар шахарчаси».
6. Бектемирский район
- котельная «Водник» (с 13 по 17 мая) — массив «Сувсоз»;
- котельная «Виза» (с 20 по 24 мая) — ул. Олтинтопган д. 3, 5, 8а, 8б, 8 В, 15, 17, 19, 19а, 19б, 21, 23, 25, 27, 31а, 31б, ул. Ташканди д. 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57−60, детсад 570.