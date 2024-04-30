Кабинет министров Узбекистана постановлением от 29 апреля утвердил новые размеры родительских взносов в государственных дошкольных образовательных организация, сообщает Министерство юстиции.

Плата повысятся в среднем на 18,7%-21% с 1 июня 2024 года, а затем ещё на 8,5−10,8% — с 1 января 2025 года.

Например ежемесячная плата на одного ребёнка, который проводит в детском саду Ташкента 9 часов, увеличится с 206 тысяч до 247 тысяч, а затем — до 272 тысяч сумов.

В последний раз цены повышались 1 мая 2021 года.

Плата с 1 июня 2024 года

Ташкент Количество времени, проводимое детьми в ДОУ (в часах) Размер ежемесячного взноса (в сумах) На одного ребёнка, посещающего ДОУ На каждого ребёнка, если ДОУ посещают более чем один ребёнок 4−5 46 000 31 000 9 247 000 176 000 10,5 295 000 210 000 12 334 000 236 000 24 352 000 251 000 Областные центры 4−5 43 000 30 000 9 239 000 169 000 10,5 286 000 203 000 12 316 000 223 000 24 335 000 239 000 Города областного подчинения 4−5 38 000 28 000 9 220 000 156 000 10,5 247 000 176 000 12 284 000 202 000 24 298 000 211 000 Районные центры 4−5 35 000 24 000 9 162 000 122 000 10,5 220 000 166 000 12 250 000 187 000 24 265 000 199 000 Прочие местности 4−5 31 000 22 000 9 114 000 92 000 10,5 200 000 160 000 12 235 000 176 000 24 247 000 186 000

Плата с 1 января 2025 года