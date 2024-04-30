Кабинет министров Узбекистана постановлением от 29 апреля утвердил новые размеры родительских взносов в государственных дошкольных образовательных организация, сообщает Министерство юстиции.

Плата повысятся в среднем на 18,7%-21% с 1 июня 2024 года, а затем ещё на 8,5−10,8% — с 1 января 2025 года.

Например ежемесячная плата на одного ребёнка, который проводит в детском саду Ташкента 9 часов, увеличится с 206 тысяч до 247 тысяч, а затем — до 272 тысяч сумов.

В последний раз цены повышались 1 мая 2021 года.

Плата с 1 июня 2024 года

Ташкент

Количество времени, проводимое детьми в ДОУ

(в часах)

Размер ежемесячного взноса (в сумах)

На одного ребёнка, посещающего ДОУ

На каждого ребёнка, если ДОУ посещают более чем один ребёнок

4−5

46 000

31 000

9

247 000

176 000

10,5

295 000

210 000

12

334 000

236 000

24

352 000

251 000

Областные центры

4−5

43 000

30 000

9

239 000

169 000

10,5

286 000

203 000

12

316 000

223 000

24

335 000

239 000

Города областного подчинения

4−5

38 000

28 000

9

220 000

156 000

10,5

247 000

176 000

12

284 000

202 000

24

298 000

211 000

Районные центры

4−5

35 000

24 000

9

162 000

122 000

10,5

220 000

166 000

12

250 000

187 000

24

265 000

199 000

Прочие местности

4−5

31 000

22 000

9

114 000

92 000

10,5

200 000

160 000

12

235 000

176 000

24

247 000

186 000

Плата с 1 января 2025 года

Ташкент

Количество времени, проводимое детьми в ДОУ

(в часах)

Размер ежемесячного взноса (в сумах)

На одного ребёнка, посещающего ДОУ

На каждого ребёнка, если ДОУ посещают более чем один ребёнок

4−5

51 000

34 000

9

272 000

194 000

10,5

324 000

231 000

12

367 000

260 000

24

387 000

276 000

Областные центры

4−5

47 100

33 000

9

263 000

186 000

10,5

315 000

223 000

12

348 000

245 000

24

368 000

263 000

Города областного подчинения

4−5

42 000

31 000

9

242 000

172 000

10,5

272 000

194 000

12

312 000

222 000

24

328 000

232 000

Районные центры

4−5

38 000

26 000

9

178 000

134 000

10,5

242 000

183 000

12

275 000

206 000

24

292 000

219 000

Прочие местности

4−5

34 000

24 000

9

125 000

101 000

10,5

220 000

176 000

12

259 000

194 000

24

272 000

205 000