Кабинет министров Узбекистана постановлением от 29 апреля утвердил новые размеры родительских взносов в государственных дошкольных образовательных организация, сообщает Министерство юстиции.
Плата повысятся в среднем на 18,7%-21% с 1 июня 2024 года, а затем ещё на 8,5−10,8% — с 1 января 2025 года.
Например ежемесячная плата на одного ребёнка, который проводит в детском саду Ташкента 9 часов, увеличится с 206 тысяч до 247 тысяч, а затем — до 272 тысяч сумов.
В последний раз цены повышались 1 мая 2021 года.
Плата с 1 июня 2024 года
Ташкент
Количество времени, проводимое детьми в ДОУ
(в часах)
Размер ежемесячного взноса (в сумах)
На одного ребёнка, посещающего ДОУ
На каждого ребёнка, если ДОУ посещают более чем один ребёнок
4−5
46 000
31 000
9
247 000
176 000
10,5
295 000
210 000
12
334 000
236 000
24
352 000
251 000
Областные центры
4−5
43 000
30 000
9
239 000
169 000
10,5
286 000
203 000
12
316 000
223 000
24
335 000
239 000
Города областного подчинения
4−5
38 000
28 000
9
220 000
156 000
10,5
247 000
176 000
12
284 000
202 000
24
298 000
211 000
Районные центры
4−5
35 000
24 000
9
162 000
122 000
10,5
220 000
166 000
12
250 000
187 000
24
265 000
199 000
Прочие местности
4−5
31 000
22 000
9
114 000
92 000
10,5
200 000
160 000
12
235 000
176 000
24
247 000
186 000
Плата с 1 января 2025 года
Ташкент
Количество времени, проводимое детьми в ДОУ
(в часах)
Размер ежемесячного взноса (в сумах)
На одного ребёнка, посещающего ДОУ
На каждого ребёнка, если ДОУ посещают более чем один ребёнок
4−5
51 000
34 000
9
272 000
194 000
10,5
324 000
231 000
12
367 000
260 000
24
387 000
276 000
Областные центры
4−5
47 100
33 000
9
263 000
186 000
10,5
315 000
223 000
12
348 000
245 000
24
368 000
263 000
Города областного подчинения
4−5
42 000
31 000
9
242 000
172 000
10,5
272 000
194 000
12
312 000
222 000
24
328 000
232 000
Районные центры
4−5
38 000
26 000
9
178 000
134 000
10,5
242 000
183 000
12
275 000
206 000
24
292 000
219 000
Прочие местности
4−5
34 000
24 000
9
125 000
101 000
10,5
220 000
176 000
12
259 000
194 000
24
272 000
205 000