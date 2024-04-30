В правительстве Узбекистана разрабатываются меры по борьбе с теневой экономикой, в рамках которых планируется повысить прозрачность процессов приобретения населением жилья, создав эффективную систему исключения возможных злоупотреблений со стороны строительных компаний.

Это предусмотрено проектом постановления президента о реализации комплексных мер по борьбе со теневой экономикой (копия есть у «Газеты.uz»). Документ ещё не был опубликован для общественного обсуждения и проходит этап согласования через министерства и ведомства. В субботу председатель Налогового комитета Шерзод Кудбиев и глава Торгово-промышленной палаты Даврон Вахабов обсуждали проект с предпринимателями, поэтому в документ могут быть внесены правки.

При реализации объектов недвижимости физическим лицам со стороны строительных организаций предлагается определять налоговую базу исходя из минимальных сумм за квадратный метр. То есть налоговая база при продаже жилья не может быть ниже минимальной стоимости, установленной в абсолютной величине за 1 кв. м.

№

Регионы

Города и районы

Средняя минимальная цена за 1 кв. м. (млн сумов)

1

Ташкент

Бектемирский район

5

2

Мирзо-Улугбекский район

7

3

Мирабадский район

7,5

4

Алмазарский район

7

5

Сергелийский район

7

6

Учтепинский район

7

7

Чиланзарский район

7

8

Шайхантахурский район

7,5

9

Юнусабадский район

7,5

10

Яккасарайский район

7,5

11

Янгихаётский район

5

12

Яшнабадский район

7

13

Каракалпакстан

Нукус

3,5

14

Другие районы

2

15

Области

Областные центры

5

16

Другие районы

4



Сейчас такая формула расчёта действует при оценке налоговой базы по налогу на имущество юрлиц по зданиям и сооружениям. Она не может быть ниже минимальной стоимости, установленной в абсолютной величине за 1 кв. м в следующих размерах (статья 412 Налогового кодекса):

в Ташкенте — 3 млн сумов;

в Нукусе и областных центрах — 2 млн сумов;

в других городах и сельской местности — 1,2 млн сумов.

В январе президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что ущерб госбюджету Узбекистана от теневой экономики оценён в 30 трлн сумов, ущерб ВВП — в 135 трлн сумов. По его словам, почти 11 тысяч застройщиков (41%) в отчётах указали только 1 сотрудника.

Глава государства поручил вывести борьбу с теневой экономикой на новый уровень. Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре получил полномочия на проведение следствия и обысков, чтобы добиться кардинальных изменений в строительстве, фармацевтике, обороте алкоголя и табака, нелегальном импорте, обналичивании и нелегальном вывозе капитала.

После этого сотрудники налоговых органов начали проводить опросы среди жителей новостроек, чтобы выяснить, насколько законно проводились сделки и были ли случаи занижения налоговой базы. В частности, они спрашивали у покупателей, какой формой оплаты они пользовались, были ли случаи платежей в наличной форме и выдавались ли банковские чеки после оплаты, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Читатели «Газеты.uz» также сталкивались с ситуацией, когда застройщик предлагал скидку при выплате части суммы наличными и занижении стоимости квартиры в договоре.

Ранее мы сообщали, что согласно проекту документа, продажу недвижимости и автотранспортных средств предлагается осуществлять только на основе безналичного расчёта. Комиссии в рамках этих операций планируется отменить.

При этом договоры купли-продажи с физическими лицами должны будут нотариально заверяться на основании банковских данных, а с юридическими лицами — через электронные счета-фактуры при наличии документа, подтверждающего безналичный расчёт.

Намечено также разработать постановление, регулирующее процесс реализации гражданам квартир в многоэтажных домах со стороны застройщиков.

Через электронную платформу налоговых органов планируется регистрировать следующие договоры:

инвестиционный договор (долевое участие) о покупке жилья со стороны граждан;

все договоры, которые связаны с реализацией жилья и объектов недвижимости, оформленные юридическими лицами.

Договоры купли-продажи жилья и недвижимости, зарегистрированные на платформе налоговых органов, будут оформляться нотариальными конторами.