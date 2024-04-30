Антония Людеке, глава отдела защиты детей Представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане

Наказание ребёнка как средство воспитания — нечто старое, как само человечество. Во всем мире, в различных сообществах, дома, в школах родители и семьи всегда искали способы привить ценности и дисциплину следующему поколению. Методы привития дисциплины стары, как мир, и часто являются частью почитаемой культуры сообщества.

В ЮНИСЕФ мы знаем, что можно создавать новые позитивные культуры, которые будут дороги, в образовании, иммунизации наших детей и прекращении вредных практик, таких как, например, детские браки. Хотя сообщества зачастую очень настороженно относятся к методам социализации, которые, казалось бы, работали на протяжении нескольких поколений, мы знаем, что их можно убедить ради большего блага.

Сегодня мы выдвигаем аргументы против телесных наказаний, которые являются спорной областью и вызывают резкую реакцию со стороны родителей.

Телесные наказания, включающие в себя любые физические действия, такие как удары, пощёчины или шлепки, направленные на то, чтобы причинить ребёнку боль или дискомфорт в дисциплинарных целях, по-прежнему широко распространены, несмотря на растущее количество доказательств против их эффективности и безопасности.

Фактические данные во многих областях, таких как здравоохранение, образование и многие другие, показывают, что методы воспитания наших предков могли быть ошибочными, и новые данные призывают родителей, семьи и сообщества по-другому дисциплинировать детей и отказаться от физических наказаний.

Согласно результатам проведённых в различных социокультурных группах исследований, телесные наказания могут привести к усилению детской агрессии, антисоциальному поведению, физическим травмам и проблемам с психическим здоровьем.

В настоящее время 65 стран приняли законодательные меры по запрету телесных наказаний дома, причём многие распространяют эти меры защиты на образовательную среду и другие места, где присутствуют дети. Несмотря на эти перемены во многих странах, изменения происходят не такими темпами, которых хочет ЮНИСЕФ и которых заслуживают дети.

Именно на этом фоне 30 апреля отмечается Международный день прекращения телесных наказаний детей. Этот день установлен во всем мире для того, чтобы бросить вызов глубоко укоренившейся практике, затрагивающей миллионы людей.

Этот день имеет решающее значение для размышления о традиционных дисциплинарных методах и отстаивания ненасильственных подходов, которые защищают благополучие детей во всех местах, включая дом.

Сохранение телесных наказаний, поддерживаемое давними культурными нормами, продолжает представлять собой серьёзную проблему. Например, недавние статистические данные из Узбекистана, представленные в мультииндикаторном кластерном обследовании (MICS) за 2021−2022 годы, показывают, что 62% детей в возрасте 1−14 лет подвергаются той или иной форме физического наказания или психологической агрессии. Эта тревожная цифра характерна не только для Узбекистана, но отражает глобальную проблему, которая требует культурно-чувствительного, но в то же время твёрдого подхода к защите детей и дисциплине.

В ЮНИСЕФ мы выступаем за переход к ненасильственному воспитанию детей и методам обучения, уважающим их достоинство. Это включает в себя продвижение стратегий дисциплины, которые способствуют самоконтролю и уважению без насилия, поддерживая глобальный отказ от физических наказаний.

В таких странах, как Узбекистан, где сильные общественные и семейные структуры обеспечивают надёжную основу для социальных норм, существует уникальная возможность использовать эти институты для осуществления перемен. Среди прочего, махалли могут служить эффективной платформой для продвижения ненасильственной дисциплины. Эти местные сообщества идеально подходят для распространения образовательных материалов и проведения семинаров, направленных на обучение лиц, осуществляющих уход, и педагогов навыками применения альтернативных позитивных дисциплинарных методов.

Поддержка осуществляющих уход лиц и педагогов имеет решающее значение в этом начинании. Им требуется постоянный доступ к обучению и ресурсам, предлагающим альтернативные методы дисциплинарного воздействия. Следует отметить долгосрочные преимущества этих подходов. Такие образовательные программы должны быть широко доступны в общественных центрах, школах и медицинских учреждениях, адаптированы к конкретным потребностям общества и соответствовать глобальным стандартам защиты детей.

Помимо этого, необходимы решительные политические реформы для обеспечения прочной правовой базы против телесных наказаний. Законодательство должно охватывать все места, где дети учатся и растут, обеспечивая последовательный и чёткий сигнал против применения физических наказаний. Узбекистан выразил свою приверженность запрету всех телесных наказаний детей, чётко приняв соответствующие рекомендации, сделанные в ходе Универсального периодического обзора Узбекистана в 2018 году.

Принимая во внимание, что телесное наказание является незаконным в качестве дисциплинарной меры в исправительных учреждениях и в качестве меры наказания за преступление, запрет ещё предстоит ввести на дому, в учреждениях альтернативного ухода, детских садах и школах. Законодательство должно сопровождаться эффективными механизмами правоприменения и широкомасштабными образовательными кампаниями, которые помогают изменить отношение общества к дисциплине и поощряют принятие ненасильственных позитивных методов дисциплинарного воздействия.

Отмечая Международный день прекращения телесных наказаний, давайте ещё раз подтвердим нашу приверженность защите прав детей во всех сферах. Этот день должен стать катализатором глобальных и местных действий, способствуя постоянному диалогу и сотрудничеству на всех уровнях общества, от политиков до педагогов и семей. Поступая таким образом, мы не только защищаем детей, но и помогаем воспитать будущие поколения, которые понимают и принимают уважительное и ненасильственное взаимодействие.

В заключение отметим, что задача прекращения телесных наказаний — это вопрос как изменения законов, так и изменения социальных норм. Пропагандируя и внедряя ненасильственные методы во всех местах, связанных с детьми, мы гарантируем, что дети получают последовательные сообщения об уважении и дисциплине, не связанные с насилием. Этот подход необходим для физического, эмоционального и психологического здоровья детей, а также для развития общества, которое ценит и практикует уважение и достоинство для всех.

Эта комплексная стратегия направлена не только на искоренение вредной практики. Речь идёт о переосмыслении того, как мы воспитываем и направляем наших детей чтобы они стали здоровыми и способными взрослыми. Благодаря коллективным усилиям и общим обязательствам мы можем проложить путь к более заботливому и уважительному миру для всех детей.