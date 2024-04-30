В Узбекистане с 1 июля предлагается отменить выплату налогового кешбэка при регистрации фискальных чеков, если оплата совершается наличными. Это предусмотрено проектом постановления президента о реализации комплексных мер по борьбе с теневой экономикой (копия есть у «Газеты.uz»).

Документ ещё не был опубликован для общественного обсуждения и проходит этап согласования в министерствах и ведомствах. В субботу председатель Налогового комитета Шерзод Кудбиев и глава Торгово-промышленной палаты Даврон Вахабов обсуждали проект с предпринимателями, поэтому в документ могут быть внесены изменения.

Кешбэк в 1% будет по-прежнему возвращаться при оплате через мобильные приложения и пластиковые карты в сфере торговли, услуг и общепита. Разработчики документа также обсуждают вариант с повышением выплат до 2% при безналичной оплате, рассказал «Газете.uz» источник.

В рамках совершенствования системы кешбэка и товарных чеков планируется минимизировать человеческий фактор в модуле «налоговый партнёр» и строго следить за неразглашением информации о партнёре, указывать точные причины отклонения суммы кешбэка, а также исключить из списка причин отказа в кешбэке неправильный ввод продавцом ИКПУ (идентификационный код продукции и услуг).

С начала года (по состоянию на 29 апреля) потребителям было выплачено 173,2 млрд сумов кешбэка за 162,1 млн чеков. Из них 57,8 млрд сумов выдано в марте.