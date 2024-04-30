Президент Шавкат Мирзиёев поздравил молодёжную сборную Узбекистана по футболу (до 23 лет) с выходом в финал Кубка Азии среди молодёжи в Катаре и завоеванием путёвки на летние Олимпийские игры-2024 в Париже. Накануне Узбекистан одержал победу над Индонезией со счётом 2:0. В финале 3 мая команда Узбекистана сыграет с Японией.

«Спортивные болельщики страны, весь наш многонациональный народ с огромной радостью и гордостью встретили эту блестящую победу, одержанную впервые в истории футбола родного Узбекистана. Это была наша давняя заветная мечта. Вы вправе гордиться тем, что именно благодаря вам, молодёжи Нового Узбекистана, эта мечта стала реальностью», — заявил глава государства.

Он отметил, что в основе этой исторической победы, «безусловно, лежат уделяемое в последние годы пристальное внимание развитию спорта в нашей стране, в том числе футбола, проводимая в сфере масштабная практическая работа».

«Под руководством опытных тренеров и специалистов наши молодые спортсмены, целеустремлённые и энергичные, серьёзно подготовились к этому соревнованию, продемонстрировали в каждом матче настоящее мастерство, волю и стойкость, что, несомненно, заслуживает высокого признания», — подчеркнул президент.

«На протяжении всех пяти матчей в напряжённом противостоянии сильнейшим командам Азии наша сборная не только надёжно защищала свои ворота, но и забила 14 мячей соперникам, что явилось беспрецедентным достижением в истории нашего футбола», — отметил он.

Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что сборная, «вдохновившись этой победой,. достойно проведёт финальный матч в борьбе за почётное звание чемпиона Азии».