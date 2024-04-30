Во вторник, 30 апреля, Telegram-канал Tashkent_Land опубликовал фото провала в асфальте на улице Истикбол в Ташкенте. Эта улица соединяет сквер Амира Темура и улицу Шахрисабз.

На фото видно, что в середине проезжей части образовалась глубокая яма размером в половину полосы, из которой поднимался пар. Рядом с ней на асфальте также видны трещины.

Фото: Tashkent_Land / Telegram

В хокимияте Мирабадского района прокомментировали ситуацию, уточнив, что на место срочно прибыли сотрудники районной администрации.





Асфальт, по сообщению хокимията, провалился из-за прорыва теплотрассы, проходящей под улицей. Яму оградили, аварийные службы принимают меры по устранению проблемы, отметили в районной администрации.