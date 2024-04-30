Агентство статистики при президенте Узбекистана объявило обновлённые минимальные потребительские расходы (МПР) населения. Этот показатель, используемый для определения черты бедности, повышен на 4,3% — с 621 тысяч до 648 тысячи сумов на человека в месяц (с 20,7 тысячи до 21,6 тысячи сумов в день).

Согласно законодательству, агентство объявляет показатель до 20 января. В начале года МПР был повышен на 9,3% (до 621 тысячи сумов) на фоне официальной годовой инфляции в 8,7%. Затем минимальные пенсии и пособия были повышены до уровня черты бедности.

Однако из-за увеличения цен на электроэнергию и газ (минимум на 52,5−71%) с 1 мая было принято решение повысить черту бедности ещё раз.

С 2022 года критерий среднедушевого дохода в месяц, применяемый при признании семьи малообеспеченной через информационную систему «Единый реестр социальной защиты», приравнен к минимальным потребительским расходам. Некоторые пособия и другие социальные нормы должны выплачиваться не ниже МПР.

Минимальные потребительские расходы учитывают ежедневные потребности человека в продовольственных и непродовольственных продуктах, а также услугах. Этот метод подразумевает определение базовых расходов, необходимых для подсчёта дневного бюджета человека.

Как отмечает Статагентство, в мировой практике показатель минимального потребления используется в качестве черты бедности, чтобы:

определить целевую (таргетированную) группу населения, нуждающуюся в материальной и иной социальной помощи государства;

повысить эффективность, адресность задач и мероприятий, определённых в стратегиях и программах борьбы с бедностью, а также вести их постоянный мониторинг;

как критерий для определения минимального размера пенсий и пособий, а также для предоставления других видов материальной помощи малообеспеченным семьям.

В Минэнерго ранее сообщили, что при предоплате за газ и электричество до 1 мая старые тарифы будут действовать в течение двух месяцев со дня оплаты, но только в пределах социальной нормы (до 100 кубометров и до 200 кВт·ч).

«Газета.uz» подробно и с примерами разбирала, насколько увеличатся расходы населения с введением новых тарифов. Ниже представлена инфографика, разъясняющая порядок применения повышенных тарифов.

В Агентстве соцзащиты ранее рассказали, что около 1,5 миллиона нуждающихся семей получат помощь в связи с повышением тарифов. Помимо повышение черты бедности, пенсий и пособий, предусмотрена выплата единовременно 270 тысяч сумов в отопительный сезон и компенсации.