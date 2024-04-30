Компания AstraZeneca впервые признала в судебных документах, что её вакцина против COVID-19 может вызвать редкий побочный эффект — синдром СТТ (синдром тромбоза с тромбоцитопенией), пишет издание The Telegraph.

Газета отмечает, что это признание «явно меняет ситуацию» и может быть чревато для AstraZeneca выплатой многомиллионной компенсации.

Фармацевтическому гиганту предъявлен коллективный иск, в котором утверждается, что вакцина, разработанная им совместно с Оксфордским университетом, в десятках случаях привела к смерти или серьёзным травмам.

Всего в Высший суд Англии и Уэльса поступила 51 жалоба, их авторы требуют от компании возмещения ущерба на сумму до 100 млн фунтов. Адвокаты истцов заявляют, что вакцина AstraZeneca является «дефектной», а её эффективность «значительно преувеличена».

Одним из первых истцов стал IT-инженер Джейми Скотт, утверждающий, что он получил необратимую черепно-мозговую травму в результате тромба, возникшего после вакцинации в 2021 году.

AstraZeneca оспаривает связь между подобными случаями и вакцинацией своим препаратом, но в одном из документов, который компания представила в суд в феврале, признает, что её вакцина «в очень редких случаях» может вызвать СТТ. В компании при этом указывают, что «причинный механизм неизвестен» и добавляют, что СТТ может возникнуть и без получения вакцины AstraZeneca (или любого другого производителя), поэтому для каждого случая требуются экспертные заключения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину AstraZeneca против COVID-19 в феврале 2021 года. Вскоре после начала прививочной кампании учёные выявили связь между вакциной AstraZeneca и новым заболеванием — вакцино-индуцированной иммунной тромботической тромбоцитопенией (ВИТТ). Адвокаты истцов утверждают, что ВИТТ — это разновидность СТТ, но AstraZeneca не признает этот термин.

Официальные данные британского Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) показывают, что по меньшей мере 81 смерть в Великобритании была предположительно связана с побочной реакцией, вызвавшей образование тромбов у людей с низким уровнем тромбоцитов.

Правительство Великобритании ввело собственную схему компенсации за негативные последствия вакцинации, но потерпевшие утверждают, что единовременная выплата в размере 120 тысяч фунтов недостаточна. Данные, полученные Telegraph, показывают, что минимум 158 из 163 таких компенсаций, выплаченных британскими властями к февралю 2024 года, получили привившиеся вакциной AstraZeneca.