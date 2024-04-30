Узбекистан в 2025 году во второй раз примет участие в Международной программе оценки образовательных достижений учащихся (PISA). Содействие вновь окажет Всемирный банк, сообщила пресс-служба ВБ.

Узбекистан впервые присоединился к исследованию PISA, организуемому Организацией экономического сотрудничества (ОЭСР), в 2022 году. В ходе тестирования измерялась способность 15-летних учащихся из более 80 стран использовать свои знания и навыки в трёх областях грамотности: чтении, математике и естественных науках.





Министерство дошкольного и школьного образования (МДШО) Узбекистана обеспечило участие в тестировании PISA-2022 более 7200 учащихся из более 200 школ Узбекистана. Несмотря на то, что результаты оценки Узбекистана были низкими, этот опыт позволил выявить проблемы в системе школьного образования и начать работу над их устранением для повышения качества образования и успеваемости учащихся, отметили в ВБ.

Напомним, «Газета.uz» рассказывала о результатах PISA, а также публиковала колонку эксперта по образованию Комила Джалилова в двух частях о том, что они означают и какие действия в соответствии с ними стоит предпринять.

30 апреля МДШО, Национальный исследовательский институт профессионального развития и обучения педагогов имени Авлони, Республиканский научно-методический центр развития образования и Всемирный банк дали старт подготовке к проведению пилотного тестирования PISA-2025, которое состоится в Узбекистане в мае нынешнего года.

В рамках двухдневного семинара на базе школы №110 Ташкента специалисты из сферы школьного образования ознакомятся с методологией, тестами и онлайн-платформой с вопросами, которые будут использованы для оценки грамотности учащихся в рамках PISA-2025.

В работе семинара приняли участие эксперты Всемирного банка, включая главу представительства Всемирного банка в Узбекистане Марко Мантованелли.

Подготовка и проведение тестирования в рамках PISA-2022 в Узбекистане осуществлялось в ходе реализации проекта «Содействие развитию детей в раннем возрасте», реализуемого МДШО при финансовом содействии Всемирного банка в 73,85 млн долларов. Проект направлен на улучшение национальной системы дошкольного образования. Подготовка к тестированию в рамках PISA-2025 также осуществляется при поддержке данного проекта.