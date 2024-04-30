В Казахстане задержали бывшего министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева по уголовному делу о январских протестах 2022 года, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны.

Экс-глава МВД был задержан 29 апреля, уточнили в ведомстве. Его подозревают в превышении власти и должностных полномочий, повлёкшем тяжкие последствия (часть 4 статьи 362 Уголовного кодекса Казахстана). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Другие подробности дела в Генпрокуратуре раскрывать не стали, отметив, что в нем «имеются сведения, составляющие государственные секреты».

В марте Тургумбаев был допрошен в рамках расследования дел в отношении сотрудников силовых органов, связанных «с необеспечением правопорядка и безопасности в период январских событий, а также применением пыток к гражданам».

Тургумбаев занял пост главы МВД Казахстана в 2019 году. В феврале 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев отправил его в отставку и назначил своим советником. В 2023 году он стал советником Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).