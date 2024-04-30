В Казахстане задержали бывшего министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева по уголовному делу о январских протестах 2022 года, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны.
Экс-глава МВД был задержан 29 апреля, уточнили в ведомстве. Его подозревают в превышении власти и должностных полномочий, повлёкшем тяжкие последствия (часть 4 статьи 362 Уголовного кодекса Казахстана). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Другие подробности дела в Генпрокуратуре раскрывать не стали, отметив, что в нем «имеются сведения, составляющие государственные секреты».
В марте Тургумбаев был допрошен в рамках расследования дел в отношении сотрудников силовых органов, связанных «с необеспечением правопорядка и безопасности в период январских событий, а также применением пыток к гражданам».
Тургумбаев занял пост главы МВД Казахстана в 2019 году. В феврале 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев отправил его в отставку и назначил своим советником. В 2023 году он стал советником Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).
- 2 января на западе Казахстана вспыхнули массовые протесты из-за роста цен на газ, которые потом распространились и в другие города, включая Алматы и Астану. Требования митингующих из социально-экономических стали политическими. Среди прочего они требовали отставки экс-президента Нурсултана Назарбаева с должности главы Совета безопасности. По официальным данным, тогда погибло более 200 человек. Эти события впоследствии стали называться «Qandy Qantar», что в переводе с казахского означает «кровавый январь».
- После протестов в стране прошли отставки и задержания высокопоставленных силовиков, в том числе экс-главы Комитета национальной безопасности Казахстана и бывшего премьер-министра Карима Масимова и бывшего министра обороны Мурата Бектанова. В марте 2023 военный суд признал Бектанова в превышении власти во время январских событий и приговорил его к 12 годам лишения свободы. В апреле того же года завершился суд над Масимовым — его признали виновным в госизмене и насильственном захвате власти, он получил 18 лет тюрьмы.
- В сентябре прошлого года в связи с январскими протестами также было открыто дело против бывшего первого зампредседателя КНБ Казахстана, родного племянника Нурсултана Назарбаева Самата Абиша. В марте он получил условный срок, суд признал смягчающими обстоятельствами наличие у него детей и его раскаяние.