В Узбекистане установлены минимальные размеры обязательных взносов или платежей за содержание, эксплуатацию и ремонт общего имущества, а также благоустройство земельного участка, прилегающего к многоквартирному дому. Это предусмотрено приказом министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Батыра Закирова от 15 апреля.

Введение минимальных квартплат было предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 23 августа 2023 года (ПП-278).

Размер квартплаты зависит от этажности дома. Например, в Ташкенте для двухэтажных домов с коммуникациями тариф составит 1147−1149 сумов за кв. м в зависимости от района, для 3-этажных — 1303−1305 сумов, 4-этажных — 1514−1518 сумов, 5-этажных без лифтов — 1512−1514 сумов, 6-этажных с лифтом — 1710−1712 сумов, 7-этажных — 1703−1709 сумов, 8-этажных — 1701−1707 сумов, 9-этажных — 1700−1706 сумов, от 10 этажей — 1828−1830 сумов.

В Самаркандской области минимальная квартплата варьируется от 1018 до 1712 сумов, Ташкентской области — от 996 до 1707 сумов. Суммы для других регионов приводятся в приказе главы МинЖКО (PDF).

Минимальная квартплата в Ташкенте

Ранее в Минстрое и ЖКО в разъясняли, что во избежание возможной путаницы в расчётах в биллинговой системе «Менинг уйим» рекомендовано применять минимальный тариф с 1 мая 2024 года.

Министерство также рекомендовало не производить перерасчёт в отношении собственников, оплативших квартплату заранее (но не более года), чтобы стимулировать добропорядочных и ответственных плательщиков. Однако этот вопрос является внутренним делом органа управления и собственников помещений многоквартирного дома и регулируется условиями договора, уставом товарищества и сложившейся практики в органе управления, либо договорённостями между собственниками и органом управления, закреплёнными соответствующим протоколом.

В рамках реализации данного приказа министерство к 2025 году проведёт дополнительный анализ и при необходимости в следующем году установит новый минимальный тариф.

Список минимальных работ и услуг, которые необходимо оказывать органу управления при установлении утверждённого министерством тарифа, прописан в приказе №3501. Среди них — обеспечение электроэнергией объектов общего пользования в многоквартирных домах, технический мониторинг лифтового оборудования (в случаях заключения договора со специализированной сервисной организацией), обслуживание и ремонт фасадов и входов (ремонт, штукатурка, покраска дверей и стен подъезда), обеспечение технического состояния насосов питьевой воды, установленных в подвале (за исключением многоквартирных домов, где насосы питьевой воды не предназначены для установки во время строительства), восстановление и ремонт гидроизоляционного слоя кровли домов, обслуживание коммуникационных сетей в подвале и шахте, сетей электроснабжения (покраска, побелка, ремонт, замена общих электрокабелей, ремонт вертикальных и горизонтальных труб, труб питьевой воды и т. д. ), поддержание желобов в хорошем состоянии и регулярная их чистка и другое (всего 16 пунктов).

Напомним, в 2018 году в Узбекистане также вводили, а затем отменили минимальные размеры квартплаты.