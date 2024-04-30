«Мозаики Ташкента» — новый проект Департамента цифрового развития при городском хокимияте. Он представляет собой сайт с фотографиями, локациями и информацией о 334 мозаиках, как сохранившихся на фасадах, торцах жилых домов и общественных зданий столицы, так и утраченных. Мобильное приложение с функцией дополненной реальности доступно к скачиванию в App Store. В скором времени ожидается его выход на платформе Аndroid.

Скриншот главной страницы сайта.



Собрать базу данных обо всех городских произведениях монументального искусства, выполненных в период с 1960 по 1990-е годы, специалистам департамента помогли энтузиасты: руководитель социальной группы «Шагаю.уз» Фотима Абдурахманова, администратор Facebook-группы «Мозаики Узбекистана» Олег Бурнашев, фотографы Кирилл Цыбенко (Россия), Акмаль Мухитдинов и другие.

«Наша главная цель — рассказать как можно больше о мозаиках Ташкента горожанам, туристам и увековечить труд десятков художников, которые приложили руку к созданию в городе произведений монументального искусства после землетрясения 1966 года. Среди них братья Жарские, Владимир Чуб, Владимир Бурмакин, Арнольд Ган, Абдумалик Бухарбаев и другие», — сказал «Газете.uz» директор Департамента цифрового развития хокимията Алексей Хен.

Ко дню запуска проекта специалисты «оживили» 15 наиболее известных и значимых произведений монументального искусства, созданных, за исключением одной, братьями Жарскими. Эта идея появилась в 2021 году после знакомства с арт-проектом «Живое» дизайнера и аниматора Андрея Першина, в рамках которого он «оживлял» старые фотографии и анимировал панно на фасадах домов и общественных зданий российского города Ижевска.





Дизайнеры департамента не ограничиваются анимацией. Они исправляют ошибки, которые были допущены при сборке мозаик, и приводят композиции в соответствие с задумкой автора. Один из таких примеров — керамическое панно с изображением танцовщицы и музыканта на торце жилого дома в Чиланзарском районе. Фигура девушки находится в левой стороне мозаики, спиной к мужской, что неправильно с точки зрения построения композиции.

«Такая же мозаика сохранилась на жилом доме в туркменском городе Туркменабаде (одно из прежних названий Чарджоу). Там блоки собрали правильно: девушка находится справа, и её лицо повёрнуто к музыканту. В анимации мы собрали композицию так, как задумывал художник», — рассказывает Алексей Хен.

Мозаика на Чиланзаре. Фото Евгения Сорочина.

Мозаика в Туркменабаде. Фото Фотимы Абдурахмановой.



Пока на анимированные ташкентские мозаики можно посмотреть на сайте. После выхода мобильного приложения «оживить» изображение можно будет непосредственно на месте его физического нахождения, наведя на работу камеру смартфона. Всего «оживить» планируется 50 мозаик.

«Можно всю жизнь прожить в Ташкенте и не замечать этой красоты. Посмотрите, как сейчас ходят люди по улицам. Они или в телефоне, или в своих мыслях — из-за загруженности. Анимация — это наш способ обратить внимание на красоту мозаик, вызвать интерес, который мотивирует жителей узнать больше о городских произведениях монументального искусства, увидеть их своими глазами», — говорит Фотима Абдурахманова.

Работу над проектом, которая началась в начале марта, возглавил начальник отдела геоинформационных систем Уткир Шерманов. За два месяца команда специалистов департамента и энтузиастов аккумулировала на сайте и в мобильном приложении всю доступную информацию о 334 городских мозаиках, которые украшают собой не только фасады, но и внутренние помещения зданий, а также ныне утраченных. По словам Алексея Хена, это 99% от общего числа мозаик в Ташкенте.

На данный момент в проект не вошли мозаики, которые украшали стены в подъездах. Есть задумка представить их в виде фотогалереи.

Мозаики, нанесённые на карту.



Сайт и мобильное приложение предусматривает удобную систему сортировки мозаик по времени создания, авторам, районам, фактическому местоположению и тематике. У каждого произведения монументального искусства есть точная геолокация, привязанная к карте. Отдельно отмечены мозаики, включённые по инициативе Фонда развития культуры и искусства Узбекистана в Национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия.

Мозаика внутри офиса турфирмы в районе Северного вокзала.



В отдельную категорию выделены утраченные мозаики. Сюда входят работы, которые не сохранились до наших дней, а также те, что находятся под угрозой уничтожения.

Одна из самых символичных мозаик в этом разделе — монументальная композиция из смальты, посвящённая поэме Алишера Навои «Фархад и Ширин», в Алмазарском районе. Её автор — художник Юрий Зайцев. Главные герои произведения изображены на торцах четырёхэтажных домов, которые образуют прямой угол.

«Как и в легенде, наши герои разлучены. Ширин сохранилась, а Фархад рассыпался. Нам удалось найти, как эта мозаика выглядела. Ведём переговоры с компанией Payme, которая рассматривает возможность взять на себя восстановление „Фархада“», — говорит Алексей Хен.

Мозаика с изображением Ширин.

Разрушенная мозаика с изображением Фархада.



По словам Фотимы Абдурахмановой, ещё минимум две уникальные мозаики в центре города находятся под угрозой исчезновения. Одна — абстрактная, в районе сквера — полностью закрашена, вторая находится на фасаде здания, законсервированного под снос.

«Сейчас, когда на государственном уровне занялись вопросом сохранения мозаик как объектов культурного наследия, важно так продолжать работу, чтобы список утраченных монументальных работ не увеличивался. Необходимо создать пространство, возможно, за городом, где можно было бы размещать демонтированные мозаики с фасадов зданий, которые попали под снос. Так мы сохраним уникальные произведения монументального искусства, и у горожан появится ещё одно место для отдыха», — говорит научная руководительница проекта.

В качестве примера Фотима Абдурахманова приводит парк искусств «Музеон» в Москве. Он представляет собой выставочную площадку под открытым небом, где собраны памятники советской эпохи и периода соцреализма, работы российских авангардистов и современных художников, а также паблик-арт. Сейчас это одна из самых динамично развивающихся культурно-просветительских площадок Москвы.

Закрашенная мозаика неизвестного автора в районе сквера. Справа — оригинальный вид.



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