Ассоциация негосударственных образовательных учреждений Узбекистана 20 апреля провела традиционную конференцию. Мероприятие, собравшее свыше 500 педагогов частных школ, было посвящено приоритетным направлениям национального образования в рамках международного исследования PISA.

Хилола Умарова. Фото: Ассоциация НОУ.



В приветственной речи министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова подчеркнула возрастающую роль частного сектора в образовании.

Директор Ассоциации НОУ Фируза Вахабова отметила внимание руководства страны частному образованию, которое находится в постоянном развитии.

Она поблагодарила руководителей и педагогов частных школ, каждый из которых вышел из традиционной системы образования с её рамками и «своим творчеством, видением, со своим мировоззрением, ценностями и миссией создал свои учреждения и целеустремлённо ведёт их к успеху — каждый своим уникальным путём».

Фируза Вахабова. Фото: Ассоциация НОУ.



«Очень здорово, что каждый руководитель со своей командой привносит уникальность в сферу образования и мы учимся друг у друга», — сказала руководитель ассоциации.

Далее состоялись пленарные выступления, после которых педагоги и менеджеры школ в секционных тренингах делились опытом по эффективным методам обучения и управления процессом образования.

Главный специалист МДШО Абдукодир Каримбердиев рассказал о предстоящем исследовании PISA.



В 2022 году Узбекистан впервые участвовал в международном исследовании достижений учащихся PISA и подписал соглашение об участии в следующем цикле исследования в 2025 году. Результаты PISA и анализ опыта других стран, регулярно показывающих хорошие результаты, таких как, например, Финляндия, показывают, на какие аспекты системы образования необходимо обратить внимание. «Газета.uz» приводит основные тезисы докладчиков пленарной сессии.





Джузеппе Сапиенца, проректор Университета цифровой экономики и агротехнологий, в своём выступлении сделал акцент на целях оценивания и на важности формирующего оценивания.





— Когда проводится оценивание в масштабах всей страны, необходимо решить, что важно в оценивании: валидность или надежность. Надёжность — это когда оценивание всегда даёт одни и те же результаты: к примеру, провели тестирование три раза и во всех трёх разах результаты сходятся. Валидность же — оценивание того, что мы действительно хотим оценить. Например, мы хотим оценить интеллект и наш тест действительно оценивает интеллект, а не что-то иное.

Когда тестирование проводится в классе, существуют две причины, почему мы оцениваем учащихся или студентов: первое — чтобы помочь им учиться и второе — чтобы дать сигнал другим (родителям, работодателям) насколько они (учащиеся, студенты) хороши в том, чему мы их научили. Первый вид оценивания нам нужен для того, чтобы узнать, что понимает или не понимает учащийся, какой у него прогресс в образовании.

Это и есть формирующее оценивание. Формирующее оценивание даёт нам возможность исправлять ошибки, адаптировать процесс обучения под нужды учащихся.

Второй же вид оценивания — это суммирующее оценивание, когда мы проводим итоговый экзамен и после него мы обычно уже не можем что-то менять.

Мы очень много внимания уделяем суммирующему оцениванию, в то время как, согласно исследованиям, именно формирующее оценивание влияет больше всего на академические достижения учащихся.

Выступление Наргизы Кучкаровой, начальника управления МДШО, было посвящено меняющейся роли учителя и руководства школ в современном образовании.





— Роль преподавателя в свете результатов PISA меняется — исследования показали нам данные, о которых мы раньше, возможно, не задумывались. Если посмотреть на типичную картину из наших классов — как наши дети сидят за партой, поднимают руки — и подумать, откуда идёт такая традиция, то это уходит корнями в XIX век, в век индустриализации, когда стало актуально управлять большими группами людей на заводах и возникла необходимость в одинаковом алгоритме действий. Если кому-то надо было отлучиться, например, выйти в туалет, он поднимал руку, чтобы кто-то другой пришёл и заменил его за станком.

В наше же время мы ждём индивидуальности и мышления «out of box», инновационного мышления, всего того, что сделает ученика успешным в жизни в XXI веке. Если в традиционном понимании учитель является источником информации, работает с учеником, объясняет тему, исправляет ошибки, то сейчас более актуально, как ученики работают между собой. Если раньше фокус был на учителя и учитель был в центре, то сейчас важно то, что делает ученик.

Учащиеся не должны приходить в школу, чтобы смотреть, как учитель проводит уроки, это учитель должен приходить в школу, чтобы смотреть и наблюдать, как учатся учащиеся. После 45 минут классного времени ученик должен уйти изменённым: овладеть компетенциями, которыми он раньше не обладал.

Необходимо отойти от обучения, основанного на запоминание фактической информации, к образованию, основанной на развитие навыков XXI века, — умение работать в команде, решать проблемы, мыслить креативно. Именно эти навыки и востребованы на рынке труда, согласно анализам ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), которая проводит исследования PISA.

Почему одним из важных навыков XXI века является умение мыслить креативно, инновационно? Потому что это то, чего машина делать не умеет. Мыслить креативно умеет человек, у которого мысли не «зашорены», который открыт к чему-то новому. Но если мы ребёнку в течение всей учёбы в школе говорим, как правильно, мы не можем ожидать, что у него будут развиваться эти самые навыки XXI века.

В современном мире источником знаний может выступить что угодно: книги, интернет, сами учащиеся. Андреас Шляйхер (основатель исследования PISA, «Газета.uz» публиковала с ним интервью — ред.) говорит: готовность к жизни определяется не тем, насколько мы помним, что мы учили в школе, а тем, насколько мы готовы к переменам.

Качественное образование — это результат командной работы, команды, объединённой одной целью, когда директор, ученики и родители работают в одной связке.

Наши директора чувствуют ответственность перед кем угодно: министерством, хокимиятом, прокуратурой, в то время как на самом деле и директор, и учителя школы ответственны перед учеником и его родителями — ответственны за будущее ученика.

Когда мы придём к автономии школ, когда у директоров будет возможность принимать решения, тогда мы сможем говорить о качестве образования. Ведь как мы можем ожидать от выпускника школы навыков принимать самостоятельные решения, работать в команде, если этих навыков нет у директора и учителей школ?

Лектор Международного университета Нордик Johanna Järveläinen поделилась некоторыми особенностями финского образования, способствующими успеху страны в результатах PISA.





— Мы не готовим учащихся к тестам PISA — PISA является для нас возможностью посмотреть, где мы находимся в плане качества образования. Результаты PISA широко обсуждаются — не только людьми из сферы образования, но и родителями, общественностью, прессой. К примеру, результаты наших учащихся по чтению и естественным наукам упали, хотя они всё ещё выше средних показателей стран ОЭСР, и мы анализируем, почему так произошло, и принимаем меры.

Среда, в которой живут наши дети и взрослые, поменялась — они больше времени проводят онлайн, и тексты, которые они читают, стали короче. А ведь чтение книги требует других навыков по сравнению с чтением коротких текстов. Поэтому министерство запустило проект, нацеленный на развитие навыков чтения, так как чтение является ключом к успеху в образовании: именно навыки чтения влияют на результаты учащихся по другим предметам. Принято решение увеличить количество часов, отведённых на родной язык и литературу, в 1−2-х классах.

Особенностями финского образования, позволяющего добиваться хороших результатов, является равенство в образовании, равный доступ к качественному образованию. Мы видим в учащихся личностей — каждый со своими потребностями — и адаптируем обучение под их нужды. Мы обучаем личности.

Важно учить учащихся критически анализировать информацию, увидеть связь между различными предметами, которые они изучают и оценивать себя. Важна мотивация учащихся — они должны учить не потому, что кто-то (учитель, родитель) сказал, что так надо, а осознавая необходимость, важность для себя тех навыков, которые они получают в школе.

Немаловажным является трёхуровневая система поддержки учащихся: поддержка, когда они поступают в школу, общая поддержка во время обучения и специальная (индивидуализированная) поддержка. По результатам исследования министерство приняло решение ещё больше уточнить цели и задачи каждого из этих уровней.

У учителей больше свободы — они принимают решение, каким образом достигать целей, обозначенных в образовательных стандартах. Чтобы уметь принимать решения, нужно профессиональное мастерство — учителя понимают необходимость непрерывного профессионального развития и постоянно участвуют в тренингах. Креативность и открытость к педагогическим экспериментам являются залогами успеха в профессии учителя.