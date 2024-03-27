Политика

Президент Узбекистана рассмотрел меры по экономическому и социальному развитию Наманганской области. В регионе планируется построить ювелирный центр на основе опыта Турции, развивать горный туризм и придорожную инфраструктуру, открыть логистический центр рядом с перевалом Камчик и другое.

Президент Шавкат Мирзиёев 27 марта принял делегации США во главе с сенатором Стивеном Дэйнсом и председателем Комитета Палаты представителей, конгрессменом Майком Роджерсом. Стороны обсудили перспективные направления кооперации — образование, IT, сельское хозяйство и горная промышленность.

Первый замглавы «Росатома» Кирилл Комаров заявил, что переговоры Узбекистана и России по АЭС идут «вполне успешно». По его словам, в проекте будут участвовать инженеры и компании из разных стран мира, в том числе из Франции и Южной Кореи.

В Узбекистане в 2025 году пройдёт 150-я сессия Ассамблеи Межпарламентского союза, который объединяет 180 парламентов мира. Соглашение об этом подписали глава Сената Танзила Нарбаева и генсек МПС Мартин Чунгонг. Такое масштабное парламентское мероприятие пройдёт в регионе впервые.

Экономика

Курс доллара США, устанавливаемый Центробанком Узбекистана, достиг 12600 сумов. С начала года национальная валюта обесценилась на 2,1%.

Импорт газа в Узбекистан за первые два месяца 2024 года составил 166,7 млн долларов. За этот период страна также экспортировала «голубое топливо» на $26,7 млн. Однако Китай сообщил об импорте узбекского газа на $57,3 млн, что вдвое превышает данные узбекской стороны.

Цена автомобиля Captiva, купленного хокимом Ангорского района, выше лимита, предусмотренного для районных хокимов, установило Антикоррупционное агентство. Машина передана на баланс хокимията Сурхандарьи. Экс-депутат Расул Кушербаев считает это решение недостаточным.

С начала года внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 9,9 млрд долларов (+10,5%). Разницу между импортом и экспортом, которая составила $2,66 млрд, немного сократила продажа золота на $1,3 млрд в феврале. Снизилась торговля с Турцией, Казахстаном и Кыргызстаном.

Общество

В пятницу 29 марта в Ташкенте пройдёт «День без автомобиля». Февральским указом президента предусматривалось, что в этот день руководящие и другие работники органов власти должны прибывать на работу на общественном транспорте.

Агентство внешней трудовой миграции сообщило об усилении мер безопасности в аэропорту Стамбула, в основном в отношении иностранцев в возрасте 20−35 лет, и предупредило узбекистанцев о проверках. В январе-феврале 163 граждан Узбекистана не пустили в Турцию, из них 54 ранее получили запрет на въезд.

Три владельца автосалона My-Cars в Ташкенте, которые обманным путём присвоили у граждан 6,1 млрд сумов, получили тюремные сроки на 8−9 лет. Они обещали покупателям заключить договоры с GM Uzbekistan и доставить машины в течение трёх месяцев.

Агентство внешней трудовой миграции рекомендовало гражданам Узбекистана, находящимся в РФ, постоянно иметь при себе документы и не посещать без причины людны места. При этом в агентстве считают, что в скорейшем возвращении на родину нет необходимости.

16-летняя девушка из Карши рассказала об избиениях и непристойных действиях со стороны отца, которые начались после смерти матери в 2018 году. Она с сестрёнкой неоднократно сбегала из дома. Прокуратура проводит проверку, ситуацию взяла на контроль детский омбудсман.

С 1 июля в Узбекистане начнут поэтапно устанавливать камеры фиксации нарушений ПДД у школ, пешеходных переходов через четыре полосы и более и других местах. Правительство утвердило порядок установки и технические требования для автоматизированных комплексов.

Культура

Творческий вечер российской писательницы Гузель Яхиной пройдёт в GroundZero Kitob Olami. Автор бестселлера «Зулейха открывает глаза», романов «Дети мои» и «Эшелон на Самарканд» расскажет о том, как создавались произведения и ответит на вопросы из зала. «Газета.uz» проведёт прямую трансляцию вечера.

В апреле в двух городах Италии будет представлен выставочный проект «Узбекистан: Авангард в пустыне», посвящённый искусству первой половины XX века. Выставка «Форма и символ» откроется в экспозиционном пространстве университета Ка-Фоскари в Венеции, а «Свет и цвет» — во Дворце Питти во Флоренции.

Спорт

Профессиональный боксёр Исраил Мадримов, завоевавший чемпионский титул WBA, получил от хокима Хорезмской области двухкомнатную квартиру. Ранее президент Узбекистана подарил ему автомобиль Tahoe, а глава МВД досрочно повысил в звании.

Мир

Спецслужбы Кыргызстана задержали бывшего замглавы таможенной службы Райымбека Матраимова — его подозревают в отмывании преступных доходов. Экс-чиновника экстрадировали из Баку в Бишкек. Силовики утверждают, что Матраимов был связан с убитым «вором в законе» Камчи Кольбаевым.

Пищевые добавки с красным дрожжевым рисом могли стать причиной смерти двух человек и госпитализации более 100 в Японии. Компания-производитель уже отозвала из продажи несколько видов добавок с этим ингредиентом.

Власти Флориды (США) приняли закон, запрещающий детям младше 14 лет заводить аккаунты в соцсетях. Компаниям, нарушившим ограничения, будет грозить штраф до 50 тысяч долларов. Меры стали одними из самых строгих в стране.

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