Политика
Ювелирный центр, туризм, промышленность и экспорт. Президент — о планах развития Наманганской области
Президент Узбекистана рассмотрел меры по экономическому и социальному развитию Наманганской области. В регионе планируется построить ювелирный центр на основе опыта Турции, развивать горный туризм и придорожную инфраструктуру, открыть логистический центр рядом с перевалом Камчик и другое.
Президент Узбекистана обсудил проекты кооперации с делегацией США
Президент Шавкат Мирзиёев 27 марта принял делегации США во главе с сенатором Стивеном Дэйнсом и председателем Комитета Палаты представителей, конгрессменом Майком Роджерсом. Стороны обсудили перспективные направления кооперации — образование, IT, сельское хозяйство и горная промышленность.
Франция и Южная Корея могут принять участие в проекте АЭС в Узбекистане — «Росатом»
Первый замглавы «Росатома» Кирилл Комаров заявил, что переговоры Узбекистана и России по АЭС идут «вполне успешно». По его словам, в проекте будут участвовать инженеры и компании из разных стран мира, в том числе из Франции и Южной Кореи.
Узбекистан примет 150-ю сессию Ассамблеи Межпарламентского союза
В Узбекистане в 2025 году пройдёт 150-я сессия Ассамблеи Межпарламентского союза, который объединяет 180 парламентов мира. Соглашение об этом подписали глава Сената Танзила Нарбаева и генсек МПС Мартин Чунгонг. Такое масштабное парламентское мероприятие пройдёт в регионе впервые.
Экономика
Официальный курс доллара к суму превысил 12600 сумов
Курс доллара США, устанавливаемый Центробанком Узбекистана, достиг 12600 сумов. С начала года национальная валюта обесценилась на 2,1%.
Узбекистан импортировал газ на $166,7 млн с начала года, продал Китаю на $57,3 млн
Импорт газа в Узбекистан за первые два месяца 2024 года составил 166,7 млн долларов. За этот период страна также экспортировала «голубое топливо» на $26,7 млн. Однако Китай сообщил об импорте узбекского газа на $57,3 млн, что вдвое превышает данные узбекской стороны.
Captiva, купленная хокимом Ангорского района, передана на баланс областного хокимията
Цена автомобиля Captiva, купленного хокимом Ангорского района, выше лимита, предусмотренного для районных хокимов, установило Антикоррупционное агентство. Машина передана на баланс хокимията Сурхандарьи. Экс-депутат Расул Кушербаев считает это решение недостаточным.
Узбекистан экспортировал золото на $1,3 млрд в феврале
С начала года внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 9,9 млрд долларов (+10,5%). Разницу между импортом и экспортом, которая составила $2,66 млрд, немного сократила продажа золота на $1,3 млрд в феврале. Снизилась торговля с Турцией, Казахстаном и Кыргызстаном.
Общество
«День без автомобиля» пройдёт в Ташкенте 29 марта
В пятницу 29 марта в Ташкенте пройдёт «День без автомобиля». Февральским указом президента предусматривалось, что в этот день руководящие и другие работники органов власти должны прибывать на работу на общественном транспорте.
Свыше 160 граждан Узбекистана не пустили в Турцию в январе-феврале, 54 из них получили запрет на въезд
Агентство внешней трудовой миграции сообщило об усилении мер безопасности в аэропорту Стамбула, в основном в отношении иностранцев в возрасте 20−35 лет, и предупредило узбекистанцев о проверках. В январе-феврале 163 граждан Узбекистана не пустили в Турцию, из них 54 ранее получили запрет на въезд.
Владельцы автосалона в Ташкенте, обманувшие покупателей на 6,1 млрд сумов, осуждены на 8−9 лет
Три владельца автосалона My-Cars в Ташкенте, которые обманным путём присвоили у граждан 6,1 млрд сумов, получили тюремные сроки на 8−9 лет. Они обещали покупателям заключить договоры с GM Uzbekistan и доставить машины в течение трёх месяцев.
Узбекистанцев, находящихся в РФ, просят не посещать без причины людные места
Агентство внешней трудовой миграции рекомендовало гражданам Узбекистана, находящимся в РФ, постоянно иметь при себе документы и не посещать без причины людны места. При этом в агентстве считают, что в скорейшем возвращении на родину нет необходимости.
Две девочки в Карши подвергались насилию и унижениям со стороны отца
16-летняя девушка из Карши рассказала об избиениях и непристойных действиях со стороны отца, которые начались после смерти матери в 2018 году. Она с сестрёнкой неоднократно сбегала из дома. Прокуратура проводит проверку, ситуацию взяла на контроль детский омбудсман.
Камеры фиксации нарушений ПДД начнут устанавливать возле школ и переходов с 1 июля
С 1 июля в Узбекистане начнут поэтапно устанавливать камеры фиксации нарушений ПДД у школ, пешеходных переходов через четыре полосы и более и других местах. Правительство утвердило порядок установки и технические требования для автоматизированных комплексов.
Культура
Писательница Гузель Яхина впервые проведёт встречи с читателями в Ташкенте и Самарканде
Творческий вечер российской писательницы Гузель Яхиной пройдёт в GroundZero Kitob Olami. Автор бестселлера «Зулейха открывает глаза», романов «Дети мои» и «Эшелон на Самарканд» расскажет о том, как создавались произведения и ответит на вопросы из зала. «Газета.uz» проведёт прямую трансляцию вечера.
Выставка «Узбекистан: Авангард в пустыне» откроется в двух городах Италии
В апреле в двух городах Италии будет представлен выставочный проект «Узбекистан: Авангард в пустыне», посвящённый искусству первой половины XX века. Выставка «Форма и символ» откроется в экспозиционном пространстве университета Ка-Фоскари в Венеции, а «Свет и цвет» — во Дворце Питти во Флоренции.
Спорт
Хоким Хорезма подарил боксёру Исраилу Мадримову квартиру
Профессиональный боксёр Исраил Мадримов, завоевавший чемпионский титул WBA, получил от хокима Хорезмской области двухкомнатную квартиру. Ранее президент Узбекистана подарил ему автомобиль Tahoe, а глава МВД досрочно повысил в звании.
Мир
В Кыргызстане задержали бывшего замглавы таможенной службы Райымбека Матраимова
Спецслужбы Кыргызстана задержали бывшего замглавы таможенной службы Райымбека Матраимова — его подозревают в отмывании преступных доходов. Экс-чиновника экстрадировали из Баку в Бишкек. Силовики утверждают, что Матраимов был связан с убитым «вором в законе» Камчи Кольбаевым.
Более 100 человек в Японии попали в больницу после употребления пищевых добавок
Пищевые добавки с красным дрожжевым рисом могли стать причиной смерти двух человек и госпитализации более 100 в Японии. Компания-производитель уже отозвала из продажи несколько видов добавок с этим ингредиентом.
Во Флориде детям до 14 лет запретили заводить аккаунты в соцсетях
Власти Флориды (США) приняли закон, запрещающий детям младше 14 лет заводить аккаунты в соцсетях. Компаниям, нарушившим ограничения, будет грозить штраф до 50 тысяч долларов. Меры стали одними из самых строгих в стране.
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