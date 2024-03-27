В апреле состоится открытие выставочного проекта «Узбекистан: Авангард в пустыне» в двух итальянских городах, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Фонда развития культуры и искусства.

Выставка, посвящённая истории искусства первой половины XX века, включает в себя два раздела:

«Форма и символ» откроется в экспозиционном пространстве университета Ка-Фоскари в Венеции;

откроется в экспозиционном пространстве университета Ка-Фоскари в Венеции; «Свет и цвет» во Дворце Питти во Флоренции.

Проект создан при поддержке Фонда развития культуры и искусства Узбекистана. Кураторами стали Сильвия Бурини и Джузеппе Барбьери из Центра изучения русского искусства при университете Ка-Фоскари (CSAR).

На выставках будут представлены более 172 живописных работ и рисунков, созданных в первой половине XX века, а также предметы национального декоративно-прикладного искусства из собраний Государственного музея искусств Каракалпакстана имени Игоря Савицкого и Государственного музея искусств Узбекистана.

«Свет и цвет»

Флорентийский раздел выставочного проекта «Свет и цвет» фокусируется на образе Центральной Азии в искусстве первой половины XX века, начиная с русских ориенталистов, работавших в Туркестане ещё до 1917 года, и заканчивая представителями национальной школы живописи, которая сформировалась в Узбекистане в результате межкультурного диалога и обмена.

Так называемый туркестанский авангард (вместо которого кураторы выставки предлагают более широкий и инклюзивный термин Avanguardia Orientalis), пришедший на смену ориентализму, «постепенно и вынуждено» уступил место живописи, отвечающей идеологическим установкам социалистического реализма, отметили в фонде.

Основное внимание уделяется поколению художников Avanguardia Orientalis: Александру Волкову, Николаю Карахану, Надежде Кашиной, Елене Коровай, Михаилу Курзину, Уралу Тансыкбаеву, Оганесу Татевосяну, Усто Мумину (Александру Николаеву), Виктору Уфимцеву.

«Форма и символ»

В венецианском разделе проекта «Форма и символ» кураторы отмечают, какое влияние оказала коллекция авангарда, отправленная в ташкентский Музей искусств в 1921 году московским Музейным бюро при Отделе изобразительных искусств Народного комиссариата просвещения, на центральноазиатскую живопись.

Культурное сообщество, и, в первую очередь художники Туркестана, получили возможность увидеть работы Кандинского, Клюна, Родченко, Поповой, Розановой, Экстер — авангардистов, которые одними из первых совершили переход к беспредметному искусству и повлияли на становление абстракционизма как всемирного движения в искусстве XX века.

В экспозиции также будут представлены некоторые из лучших произведений художников Avanguardia Orientalis.

Проект «Узбекистан: Авангард в Пустыне» даёт возможность международной публике познакомиться с фигурой Игоря Савицкого и его вкладом, оказавшим влияние в сохранении и передаче художественного наследия следующим поколениям.

Помимо работ, собранных Савицким, в экспозиции будут представлены архивные фотографии и мультимедийная инсталляция.

Раздел выставки «Узбекистан: Авангард в Пустыне» «Свет и цвет» будет открыта во Флоренции с 15 апреля по 29 июля, «Форма и символ» — с 17 апреля по 29 сентября.