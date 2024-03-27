Шайхантахурский районный суд по уголовным делам Ташкента вынес приговор в отношении троих владельцев автосалона My-Cars в Ташкенте, обманным путём присвоивших крупную сумму денег у покупателей. Об этом сообщило УзА.

Подсудимые открыли автосалон My Cars на улице Алишера Навои в столице. С 16 января 2022 года по 2 августа 2023 года они пообещали покупателям «вытащить» из автосалона и доставить машины в течение трёх месяцев.

Владельцы автосалона утверждали, что заключают договор с GM Uzbekistan (ныне UzAuto Motors). Таким образом, они получили от 74 человек суммы от 40 млн до 200 млн сумов — всего 6,15 млрд сумов.

Суд признал обвиняемых виновными по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса Узбекистана и приговорил их к 8−9 годам лишения свободы.

Согласно данным ЕГРПО, компания My-Cars зарегистрирована в Ташкенте 13 апреля 2022 года, основной вид деятельности — розничная торговля автомобилями. Учредителем и руководителем указан Рустамбек Сухробов.