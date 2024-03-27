Агентство по противодействию коррупции Узбекистана сообщило о нарушении при покупке автомобиля Captiva для хокима Ангорского района Сурхандарьи Косима Мардонова.

Районный хоким за счёт «женской тетради» приобрёл автомобиль Captiva-5 за 349,9 млн сумов. При этом предельная стоимость служебного автомобиля для хокимов районов и городов установлена в 1000 БРВ (340 млн сумов), на что также указало ведомство.

По представлению Антикоррупционного агентства автомобиль был снят с баланса районного хокимията и передан хокимияту Сурхандарьинской области.

Бывший депутат Расул Кушербаев считает, что люди ожидали не такого решения.

«Понятно, что у Антикоррупционного агентства связаны руки, но странно, что другие компетентные ведомства закрывают на это глаза. В этой ситуации хокимият области просто передаст этот автомобиль на балансе в пользование хокиму Ангорского района и всё. И это будет будем плевком и на изучение, и на общественное мнение, и на обсуждения», — написал он в своём Telegram-канале.

По мнению экс-депутата, дело не в том, на чьём балансе хранится машина, а в том, что некоторые хокимы покупают себе дорогие автомобили за счёт населения, в то время как денег не хватает для решения многих проблем в области.