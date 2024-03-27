В Японии два человека скончались и 106 попали в больницу, предположительно, после приёма пищевых добавок с красным дрожжевым рисом (бени-кодзи) от Kobayashi Pharmaceutical, передаёт агентство Kyodo.

Компания сообщила, что один мужчина, принимавший добавку Beni-Koji Сholeste Help в течение примерно трёх лет, умер от заболевания почек. О второй смерти было сообщено Министерству здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии в ходе слушаний в компании.

Правительство заявило, что проведёт экстренную проверку выпускаемых в стране пищевых добавок, которые включают около 6000 видов продукции. Kobayashi Pharmaceutical уже отозвала пять видов добавок, в том числе около 300 тысяч упаковок Beni-Koji. Этот БАД был предназначен для снижения уровня холестерина.

Kobayashi Pharmaceutical призвала все компании, которым она поставляет красный дрожжевой рис, изъять из продажи любые продуктыс этим ингредиентом, включая сакэ, кондитерские изделия, мисо и другие.

AP отмечает, что отозванные пищевые добавки можно было купить без рецепта врача. Всю продукцию производили в Японии, но пока не ясно, завозилось ли какое-то сырье из других стран.