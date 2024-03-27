За январь-февраль Узбекистан импортировал газ на 166,7 млн долларов, следует из данных Агентства статистики о внешней торговле, которые изучила «Газета.uz».

Это в 95,6 раза больше, чем за этот период прошлого года, когда объём поставок составлял 1,7 млн долларов.

В январе страна импортировала «голубое топливо» на 35,6 млн долларов, а в феврале в 3,7 раза больше — на 131,1 млн долларов. Физические объёмы поставок агентством традиционно не раскрываются.

С начала года Узбекистан также экспортировал газ на 26,7 млн долларов: в январе — $21 млн, в феврале — $5,7 млн. Однако, согласно данным Главного таможенного управления КНР, Китай импортировал из Узбекистана газ на 57,38 млн долларов (в январе — $38,77 млн, в феврале — $18,6 млн), что в два раза больше объёма, который озвучила узбекская сторона.

Напомним, что в январе-марте 2023 года на фоне энергокризиса Узбекистан не экспортировал газ в Китай (по данным китайской стороны), возобновив поставки только в апреле. В этом году страна также испытывала дефицит газа и электроэнергии, из-за чего несколько раз вводились ограничения на подачу электроэнергии и закрывались газовые заправки.

«Газета.uz» ранее писала, что данные по экспорту газа между Узбекистана и Китая разнятся в несколько раз. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов комментировал, что КНР учитывает транзит туркменского газа. По нашим расчётам, даже с учётом этого статистика может сильно расходиться.

С 7 октября 2023 года по северному направлению Узбекистан импортирует газ из России через территорию Казахстана. Власти намерены за $500 млн модернизировать магистральную газовую систему для увеличения объёмов импорта газа «с севера». Сейчас по этому направлению Узбекистан получает российский газ. Объем поставок планируется увеличить с 9 до 32 млн кубометров газа в сутки.

Глава Минэнерго Узбекистана ранее объяснял, почему страна покупает именно российский газ, хотя Туркменистан с крупными запасами находится ближе, а также причины экспорта голубого топлива в другие страны. Он также заявил тогда, что неправильно политизировать вопрос поставок газа из России.

В 2023 году Узбекистан импортировал больше газа, чем экспортировал. Разница в поставках превысила 165 млн долларов. «Газета.uz» анализировала факторы, которые привели к такому положению, несмотря на огромные запасы газа внутри страны.