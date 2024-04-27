В Карманинском районе Навоийской области 23 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь областного УБДД Фаёз Касимов, ученики школы №11 в Навои, а также школ №5 и №7 Карманинского района (8−9-е классы) взяли чужой автомобиль Matiz и отправились в Нуратинский район области. Машиной управляли сами несовершеннолетние, у которых не было водительских прав.

На обратном пути школьник за рулём потерял управление, и машина попала в аварию. В результате двое учеников скончались на месте. Третий с тяжёлыми травмами доставлен в центральную больницу Карманинского района. Сейчас он также находится в тяжёлом состоянии в реанимационном отделении.

«Назначена экспертиза, ведётся следствие, чтобы выяснить, чья это была машина. ДТП с участием молодых людей участились по всей стране. Призываем родителей не доверять автомобили детям», — сказал пресс-секретарь УБДД.

В 2023 году в Узбекистане произошло 9839 ДТП (-0,6%), в которых пострадали 9209 граждан и погибли 2282 (-3,1%). В 1794 авариях пострадали 1568 детей и погибли 263 ребёнка. СБДД Узбекистана ставила задачу снизить за прошлый год количество ДТП и смертельных случаев в них на 15%, но не смогла этого добиться.