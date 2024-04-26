Пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана прокомментировала видео, на котором генпрокурор Нигматилла Юлдашев общается с двумя мужчинами в Турции.

В подписи к видео говорится, что генпрокурор якобы тайно общается с братьями-предпринимателями Шерали Абдуллаевым и Абдували Абдуллаевым, которые были объявлены в розыск и сбежали в Турцию. Кроме того, указывается, что сына Абдували Абдуллаева Рахматиллу суд признал невиновным в совершении преступления против оптовой компании «Улгуржисавдо».

В заявлении Генпрокуратуры говорится, что 2−4 января Нигматилла Юлдашев во время рабочего отпуска за свой счёт находился в Турции в целях восстановления здоровья в клинике Medipol Mega. Его сопровождал давний знакомый Азим Журабаев (на видео — в чёрной куртке).

«Когда генеральный прокурор беседовал с Азимом Журабаевым в клинике, к ним подошёл человек по имени Шерали, настоящая фамилия которого Собиржанов, и представился. На видео они говорят о причинах обращения в клинику. Шерали Собиржанов рассказал, что привёз ребёнка на лечение, и пояснил, что подошёл поговорить с генпрокурором, поскольку узнал его. Таким образом, один человек, стоящий рядом с генеральным прокурором на видео, — Шерали Собиржанов, другой — не Абдували Абдуллаев, а Азим Журабаев», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили «Газете.uz», что Нигматилла Юлдашев не был до этого знаком с Шерали Собиржановым и не знал, что он находится в розыске.

Нигматилла Юлдашев. Фото: Сенат.

Кто такие Абдували Абдуллаев и Шерали Собиржанов?

По данным ведомства, 10 мая 2018 года Абдували Абдуллаев взял в банке кредит в размере 1,1 млн долларов для компании Baxmal Juice Master. В результате умышленной невыплаты 633 тысяч долларов долга по кредиту заложенное имущество (административное здание), принадлежащее «Узенгилулгуржисавдо», было передано банку, из-за чего компании был причинён крупный ущерб.

По заявлению учредителей «Узенгилулгуржисавдо» 25 января 2021 года в отношении Абдуллаева было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 168 Уголовного кодека (мошенничество в особо крупном размере). В рамках уголовного дела предпринимателю предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, по решению суда применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное следствие по уголовному делу было временно приостановлено из-за отсутствия информации о местонахождении обвиняемого.

Генпрокуратура отмечает, что в качестве обвиняемого по уголовному делу по статьям 168 (мошенничество), 233 (незаконное распоряжение имуществом, подвергнутым аресту) и 184 (уклонение от уплаты налогов или сборов) УК также проходил Рахматилла Абдуллаев, сын Абдували Абдуллаева.

Решением Яккасарайского районного суда Ташкента от 13 июня 2022 года Рахматилла Абдуллаев был признан виновным по статье 184 УК и приговорён к штрафу. По статьям 168 и 233 УК он был признан невиновным и реабилитирован.

Решением апелляционной инстанции Ташкентского городского суда по уголовным делам от 27 сентября 2022 года приговор суда был оставлен без изменения, апелляционный протест и жалобы прокурора Яккасарайского района оставлены без удовлетворения.

Решением кассационной инстанции Верховного суда по уголовным делам от 28 февраля 2023 года предыдущее решение суда было отменено. Она направила дело на повторное рассмотрение апелляционной инстанции на основании протеста прокурора Ташкента и жалобы гражданского истца.

Определением апелляционной инстанции Ташкентского областного суда по уголовным делам от 26 июня 2023 года приговор суда первой инстанции был отменён, и Рахматилла Абдуллаев был признан виновным по статьям 168 и 184 УК. Суд приговорил его к лишению свободы на 4 года и 6 месяцев и штрафу в 200 базовых расчётных величин.

Кассационная инстанция Верховного суда отменила этот судебный приговор и снова направила дело на рассмотрение апелляционной инстанции.

Согласно определению апелляционной инстанции Ташкентского городского суда от 24 апреля 2024 года оставлен без изменений первый приговор Яккасарайского районного суда от 13 июня 2022 года, по которому подсудимого обвинили только в неуплате налогов и приговорили к штрафу. Требования районного прокурора признать виновным Абдуллаева по двум другим статьям УК были отклонены.

Сейчас Генеральная прокуратура рассматривает внесение прокурорского протеста в порядке надзора на последнее решение апелляционной инстанции суда.

Что касается второго лица, по данным Генпрокуратуры, Шерали Собиржанов в качестве руководителя компании Orental Fresh Food предъявил банку фальшивые контракты на покупку холодильника и сушильного оборудования. Сообщается, что их реальная рыночная стоимость составляла 494,4 тысячи и 430,2 тысячи долларов, но предприниматель заплатил поставщику из Китая 1,59 млн долларов и совершил хищение более 673 тысяч долларов.

20 июля 2019 года ему заочно предъявлено обвинение по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты в особо крупном размере) и другим статьям Уголовного кодекса и применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Он был объявлен в розыск.

Уголовное дело находится в ведении Следственного управления МВД, предварительное следствие временно приостановлено, отметили в ведомстве.