Мужчину, критиковавшего женщин и их наряды на мероприятии Atlas Party в Ташкенте, арестовали на 15 суток. Об этом сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

20 апреля клуб Zamonaviy Ayollar («Современные женщины») провёл тематическое мероприятие Atlas Party с демонстрацией национальных костюмов с элементами узоров атласа.

После этого в социальных сетях появилось видео Дильмурода Маллаева, который негативно высказался о женских нарядах и «выразил мнение, унижающее честь и достоинство женщин и дискредитирующее их», говорится в сообщении Комитета семьи и женщин.

Комитет осудил мужчину и направил обращение в органы внутренних дел для правовой оценки.

Позже Дильмурод Маллаев извинился за оскорбление женщин. «Я осознал последствия своих действий. Дай Бог, я больше не буду это повторять. Отныне я буду заниматься своими делами и бизнесами», — сказал он.

В пресс-службе МВД сообщили, что участницы Atlas Party обратились с заявлением, чтобы правоохранительные органы приняли законные меры в отношении 36-летнего мужчины.

23 апреля его пригласили в УКД ОВД Шайхантахурского района, где он заявил, что высказался о женщинах и их нарядах, исходя из личных религиозных взглядов.

Шайхантахурский районный суд по уголовным делам признал мужчину виновным по статье 183 Кодекса об административной ответственности (мелкое хулиганство) и назначил ему 15 суток ареста.