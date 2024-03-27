Турция усилила меры контроля безопасности на пограничных пунктах въезда и выезда, в том числе в аэропорту Стамбула. Об этом сообщило генеральное консульство Узбекистана в столице Турции, предупредив сограждан о проверках и ограничениях.

По данным ведомства, меры контроля были усилены в основном в отношении иностранцев в возрасте 20−35 лет в аэропорту Стамбула. Сообщается также о беседах с лицами, поведение которых вызвало подозрения у сотрудников миграционной службы, и проверках их личных мобильных телефонов.

Подозреваемые в терроризме, торговле людьми и других преступлениях, а также те, кто пытался перевезти запрещённые товары, считаются «пассажирами, въезд которых нежелателен в Турцию», их отправляют обратно в свою страну без допуска на турецкую территорию.

В частности, в январе-феврале 163 граждан Узбекистана не пустили в Турцию, из них 54 ранее во время визитов в Турцию совершили правонарушения, вследствие чего получили запрет на въезд.

Агентство также получило от узбекистанцев жалобы на грубое обращение со стороны полицейских в стамбульском аэропорту.

«Все жалобы и возражения граждан переданы турецкой стороне по дипломатическим каналам, в настоящее время ведутся переговоры с уполномоченными организациями. В то же время мы просим наших граждан уважать местные законы и полностью их соблюдать, а гражданам, ранее депортированным за нарушение закона, рекомендуем узнать в турецких дипломатических представительствах в Ташкенте и Самарканде, есть ли для них запрет на въезд в Турцию», — говорится в сообщении.

С начала года из Турции депортировали несколько женщин, обвиняемых в торговле людьми, в том числе Мунисахон Алижонова, Нилуфар Мирханова, известная как «Мадам Клод», а также Дильноза Умарова и Мавлудахон Улмасова.

Из Турции также были экстрадированы 58-летний Фахриддин Шакарбоев и 31-летний Хумоюнбек Мардонов, находившиеся в розыске по обвинению в финансовых преступлениях.