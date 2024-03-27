Узбекистан в апреле 2025 года примет 150-ю юбилейную сессию Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС). Соглашение об этом 27 марта в Женеве (Швейцария) в рамках 148-й сессии ассамблеи подписали генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг и председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева, сообщила пресс-служба Сената. На церемонии подписания присутствовала председатель МПС Тулия Эксон.

Ассамблея — высший орган МПС, который объединяет 180 парламентов мира. Подобное масштабное парламентское мероприятие пройдёт в регионе Центральной Азии впервые. С инициативой провести сессию Ассамблеи МПС в Узбекистане выступил президент Шавкат Мирзиёев.





«МПС проводит сессии своей ассамблеи в странах, где есть положительный опыт парламентаризма и устойчивого развития. Решение провести юбилейную сессию в Узбекистане — это признание демократических реформ и развития парламентаризма в нашей стране», — сказала в интервью «Газете.uz» глава Сената Танзила Нарбаева.

Она отметила активное участие парламента Узбекистана в реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, продвижение на уровне парламента вопросов защиты прав человека, гендерного равенства, вовлечение молодёжи в законотворческую деятельность в рамках Молодёжного парламента, а также модернизацию нормативно-правовой базы в стране в соответствии с международными стандартами.

На сессии Ассамблеи Межпарламентского союза состоятся обмен опытом между парламентами по актуальным вопросам международной повестки дня, обсуждение сотрудничества парламентов по достижению ЦУР, вопросов взаимодействия в области прав человека, гендерного равенства, расширения прав и возможностей молодёжи и противодействия изменению климата.

25 марта, выступая на сессии Ассамблеи МПС, Танзила Нарбаева отметила, что парламентарии должны вносить вклад в укрепление мира и глобальной стабильности при помощи парламентской дипломатии, а также активно защищать права уязвимых групп населения.

Ранее Узбекистан принимал Международный парламентский форум по реализации ЦУР (в Бухаре) и 14-й Саммит женщин-лидеров парламентов государств-членов МПС (в Ташкенте).