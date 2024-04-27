Творожная пасха





Выпечка, которую традиционно готовят на Пасху. Основным ингредиентом является творог, а в качестве начинки можно использовать любые орехи, цукаты и сухофрукты.

Пасхальное печенье с сюрпризом





Песочное печенье с глазурью и сюрпризом внутри.

Сдобный рулет с маком, орехами и изюмом





Выпечка, которая наполнит дом праздничным теплом и уютом.

Классический кулич с цукатами и глазурью





Мягкий, воздушный кулич из дрожжевого теста — настоящее украшение стола в праздничный день.

Булочки с изюмом и апельсиновой глазурью





Рецепт ароматных булочек с приятной апельсиновой кислинкой.

Кулич «Краффин»





Красивый, со слегка влажным мякишем и ароматом апельсина — такой кулич украсит ваш пасхальный стол.

Творожный кулич





Предлагаем также приготовить творожный кулич.

Кулич с начинкой





В этом куличе нежная воздушная начинка из крема, который также можно использовать в качестве помадки.

Кранч с шоколадной пастой





Сдобный пирог-рулет из дрожжевого теста с шоколадом.