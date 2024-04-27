Творожная пасха
Выпечка, которую традиционно готовят на Пасху. Основным ингредиентом является творог, а в качестве начинки можно использовать любые орехи, цукаты и сухофрукты.
Пасхальное печенье с сюрпризом
Песочное печенье с глазурью и сюрпризом внутри.
Сдобный рулет с маком, орехами и изюмом
Выпечка, которая наполнит дом праздничным теплом и уютом.
Классический кулич с цукатами и глазурью
Мягкий, воздушный кулич из дрожжевого теста — настоящее украшение стола в праздничный день.
Булочки с изюмом и апельсиновой глазурью
Рецепт ароматных булочек с приятной апельсиновой кислинкой.
Кулич «Краффин»
Красивый, со слегка влажным мякишем и ароматом апельсина — такой кулич украсит ваш пасхальный стол.
Творожный кулич
Предлагаем также приготовить творожный кулич.
Кулич с начинкой
В этом куличе нежная воздушная начинка из крема, который также можно использовать в качестве помадки.
Кранч с шоколадной пастой
Сдобный пирог-рулет из дрожжевого теста с шоколадом.