Губернатор штата Флорида Рон Десантис на этой неделе подписал закон, запрещающий открывать аккаунты в соцсетях детям, не достигшим возраста 14 лет, сообщает NBC News.

Кроме того, дети в возрасте 14−15 лет смогут заводить аккаунты только с согласия родителей. Закон также предписывает соцсетям удалить уже открытые аккаунты лиц младше 14 лет.

«[Мы] пытаемся помочь родителям сориентироваться в этой очень сложной ситуации, с которой мы сейчас столкнулись, воспитывая детей», — сказал Десантис во время церемонии подписания документа. Он добавил, что новый закон «даёт родителям больше возможностей защитить своих детей».

Ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года. За их нарушения на компании может быть наложен штраф в размере до 50 тысяч долларов.

Принятые меры стали одними из самых строгих в США на фоне активных усилий властей по регулированию соцсетей для защиты детей, отмечает The New York Times.

В документе, не указано, на какие именно платформы распространяется запрет, но в нем упоминаются сервисы, которые имеют «вызывающие привыкание функции», такие как бесконечная прокрутка, уточняет СBS. Как будет исполняться закон, действующий в пределах штата, пока неясно.