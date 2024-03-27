Агентство внешней трудовой миграции попросило граждан Узбекистана, направляющихся в Россию, пребывающих на территории этой страны или покидающих страну, учитывать требования мер безопасности, введённых в связи с терактом в подмосковном «Крокус сити холле».

В частности, узбекистанцы должны иметь при себе документы, подтверждающие личность и право на пребывание или работу в стране, не посещать без причины общественные места, не общаться с незнакомыми или подозрительными людьми, не хранить запрещённые фото-, аудио- и видеоматериалы на телефоне и других устройствах. При планировании поездки рекомендуется прибывать на вокзал или в аэропорт раньше запланированного времени.

«Наши соотечественники могут обратиться в консульские учреждения нашей страны или в представительство Агентства внешней трудовой миграции в случае возникновения каких-либо проблем или интересующих их вопросов», — говорится в сообщении.

Как сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь агентства Ортикхужа Норов, в России на данный момент пребывают более 1 миллиона трудовых мигрантов из Узбекистана (более 2 миллионов в мире).

Он также прокомментировал сообщения СМИ о рейдах и задержаниях мигрантов из Центральной Азии, которые участились после теракта.

«Большинство утверждений о том, что не выдают патенты и выдворяют из страны, не соответствуют действительности, особенно в отношении граждан Узбекистана. Например, появились видео о том, что не выдают патенты. Мы разговаривали с сотрудниками Миграционного центра в России, они сказали, что такие слухи не соответствуют действительности», — сказал он.

По его словам, были повышенные меры безопасности, возможно, происходили проверки, рейды по местам работы или общежитиях, но «это было и раньше».

Как мы сообщали ранее, на фоне того, что в совершении теракта в подмосковном «Крокусе» обвиняются выходцы из стран Центральной Азии, в России активизировались обсуждения мер против мигрантов, например, введение визового режима с государствами региона, выдворение за правонарушения, а также ограничения на патенты.

«Теракт стал масштабным событием для России. Трудно предсказать, какие изменения произойдут в сфере миграции, когда они произойдут, по отношению к гражданам какой страны. Возможно, на нас это тоже подействует, но ничего серьёзного и тревожного мы пока не наблюдаем», — сказал представитель агентства.

МИД Кыргызстана ранее рекомендовал своим гражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Россию, временно воздержаться от поездки туда.

Ортикхужа Норов считает, что соотечественникам пока не стоит спешить с возвращением в Узбекистан, учитывая развитие событий и официальную позицию российских властей, которая не направлена против мигрантов.

«Нет необходимости в скорейшем возвращении на родину. Мы видим развитие событий, официальная позиция России также не направлена против трудовых мигрантов. Думаю, что они могут продолжить свою трудовую деятельность», — сказал он.