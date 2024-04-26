Молодёжная сборная Узбекистана одержала победу над Саудовской Аравией и вышла в полуфинал чемпионата Азии среди футболистов до 23 лет, который проходит с 15 апреля по 3 мая в Катаре. Матч, прошедший 26 апреля, завершился со счётом 2:0.

Узбекистанцы открыли в дополнительное время первого тайма (45+2'). Соперники допустили ошибку при выходе из обороны, в результате нападающий Хусаин Норчаев проник в штрафную и обыграл вратаря.

На 36-й минуте нападающий Русланбек Жиянов принял мяч на подступах к штрафной и точно пробил с острого угла.

На 70-й минуте игрок Саудовской Аравии Айман Салем получил вторую жёлтую и был удалён с поля.

На 84-й минуте полузащитник Умарали Рахмоналиев оказался первым на добивании и удвоил преимущество Узбекистана.

Таким образом, Узбекистан U-23 победил действующего чемпиона турнира и вышел в полуфинал, где сыграет

Кубок Азии среди юношей до 23 лет — международный чемпионат Азии по футболу, проводимый раз в два года и организуемый Азиатской футбольной конфедерацией. Турнир пройдёт с 15 апреля по 3 мая в Катаре.

Турнир выступает в качестве отборочного турнира АФК на летние Олимпийские игры 2024 года во Франции. Три лучшие команды турнира квалифицируются на Олимпиаду в качестве представителей Азии, а четвёртая лучшая команда примет участие в матче плей-офф. Всего в турнире соревнуются 16 команд. Саудовская Аравия является действующим чемпионом.

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