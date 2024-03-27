26 апреля в столичном коворкинг-центре GroundZero Kitob Olami пройдёт творческий вечер Гузель Яхиной — российской писательницы, автора бестселлера «Зулейха открывает глаза», романов «Дети мои» и «Эшелон на Самарканд». В Узбекистан она приедет впервые и встретится с читателями в Ташкенте и Самарканде.

Модератором вечера в Ташкенте станет общественная деятельница Азиза Умарова. С Гузель Яхиной она поговорит об истории, культуре, женщинах и книгах писательницы, в которых переплетаются судьбы народов в первые десятилетия советского периода — времени, с одной стороны, человеческих трагедий, раскулачивания и ссылок, с другой — таких важных процессов, как женская эмансипация, введение всеобщего обязательного образования. Писательница также ответит на вопросы из зала.

«Я пишу о темах, общих для всех жителей бывшего Советского Союза: о раскулачивании, ссылке и депортациях, массовом голоде. Эти темы — кирпичики, из которых составлены многие семейные истории на постсоветском пространстве. Уверена, что нам будет о чём поговорить на встречах с читателями в Ташкенте и Самарканде. Тем более, что мой первый роман „Зулейха открывает глаза“ уже давно переведён на узбекский язык, а действие последнего — „Эшелон на Самарканд“ — частично разворачивается и завершается на территории Узбекистана, как это можно понять из названия. Никогда не была в Узбекистане и очень жду встречи как с городами, так и с читателями», — отметила «Газете.uz» Гузель Яхина.





Входные билеты на творческий вечер Гузель Яхиной доступны на сайте iTicket.uz. Они двух типов: «Стандарт» (400 тысяч сумов) и «Премиум» (1 млн сумов). Билет «Стандарт» включает себя участие в вечере, а «Премиум» гарантирует места в первых рядах, получение книги с автографом автора, а также участие в ужине с писательницей после основного мероприятия.

Посетить творческий вечер Гузель Яхиной в Ташкенте можно будет и виртуально. На правах информационного партнёра мероприятия «Газета.uz» организует трансляцию встречи с писательницей в прямом эфире на своём YouTube-канале.

Гузель Шамилевна Яхина — лауреат ряда литературных премий России и других стран. Её первый роман «Зулейха открывает глаза» был опубликован в 2015 году и с тех пор издан на 30 языках. Тираж превысил 600 тысяч экземпляров. По произведению в 2019 году был снят сериал с Чулпан Хаматовой в главной роли. Вся проза писательницы переведена более чем на 40 языков мира.