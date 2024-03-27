Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 марта принял делегации США во главе с сенатором Стивеном Дэйнсом и председателем Комитета Палаты представителей, конгрессменом Майком Роджерсом, сообщила пресс-служба главы государства.

Были рассмотрены вопросы укрепления узбекско-американских отношений стратегического партнёрства и наращивания многопланового взаимодействия.

Глава государства дал высокую оценку межпарламентскому взаимодействию, в частности работе Кокуса по сотрудничеству с Узбекистаном, действующего в Конгрессе США.

Взаимный товарооборот Узбекистана и США по итогам 2023 года вырос на 30%. Стороны отметили рост числа американских компаний, работающих на рынке Узбекистана, включая, например, Air Products, которая реализует в стране инвестиционные проекты на сумму свыше 10 млрд долларов.

Отдельное внимание уделено продолжению активного взаимодействия со штатами Монтана, Алабама, Вашингтон, Калифорния и Техас, которые представляют американские законодатели. Перспективными направлениями кооперации названы сфера образования, сельское хозяйство, цифровые технологии, горная промышленность, «зелёная» энергетика, фармацевтика, пищевая отрасль и другие.

Достигнута договорённость об организации бизнес-миссий американских регионов в Узбекистан.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, в том числе по ситуации в Афганистане.