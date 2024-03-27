Центральный банк Узбекистана установил новый курс иностранных валют к узбекскому суму с 28 марта.

Курс доллара США по итогам торгов повысился на 10,14 сума — до исторического максимума 12600,14 сумов.





В коммерческих банках в среду доллар принимался по курсу 12525−12570 сумов (только у «Туронбанка»). Курс продажи варьировался от 12590 (только у Hayot Bank) до 12655 сумов.

Если по итогам 2022 года национальная валюта обесценилась на 3,94%, а в 2023 году — на 9,7%, то с начала 2024 года сум девальвировал на 2,1%, или на 261,37 сума.

В прошлом году национальная валюта слабела на фоне снижения валютных поступлений от экспорта и денежных переводов. Напомним, за 2023 год внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 62,6 млрд долларов (+23,8%). Импорт превысил экспорт на 13,7 млрд долларов (+24,3%), а без учёта экспорта золота — на 19 млрд долларов. В январе-феврале объём внешней торговли достиг 9,9 млрд долларов (+10,5%), экспорт увеличился на 13,6% благодаря продаже золота — до 3,63 млрд долларов, а импорт вырос на 8,7% — до 6,29 млрд долларов. Таким образом, отрицательное сальдо в торговле составило 2,66 млрд долларов.

Объём денежных переводов после аномального 2022 года снизился с 16,9 млрд до 11,4 млрд долларов (-32,5%). Кроме того, за прошлый год остаток валютных вкладов юридических лиц в узбекских банках сократился на 36% — с 5,5 млрд до 3,5 млрд долларов. Снижение валютных депозитов не прекращалось на протяжении всего года.

Все эти факторы приводят к увеличению спроса на иностранную валюту и девальвацию сума.

Ранее Министерство экономики и финансов в бюджетном послании на 2024 год отмечало, что девальвация сума на каждые 100 сумов приводит к увеличению годовых расходов госбюджета на 400 млрд сумов.