Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана подтвердил задержание бывшего заместителя главы таможенной службы Райымбека Матраимова, находившегося в международном розыске.

Экс-чиновник был задержан в Баку 25 марта при содействии азербайджанских спецслужб, говорится в сообщении ведомства. Вместе с ним задержали и доставили в Бишкек трёх его братьев.

По данным ГКНБ, Матраимов проходит фигурантом по уголовным делам, связанным с незаконным лишением свободы и отмыванием преступных доходов. «В настоящее время в рамках материалов уголовного дела продолжаются следственно-оперативные мероприятия», — уточняет ведомство.

ГКНБ также утверждает, что Матраимов «имел близкую связь» с убитым при задержании в октябре прошлого года «вором в законе»" Камчи Кольбаевым и «создал преступную группу из числа работников таможенной службы и государственных деятелей».