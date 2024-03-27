Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана подтвердил задержание бывшего заместителя главы таможенной службы Райымбека Матраимова, находившегося в международном розыске.
Экс-чиновник был задержан в Баку 25 марта при содействии азербайджанских спецслужб, говорится в сообщении ведомства. Вместе с ним задержали и доставили в Бишкек трёх его братьев.
По данным ГКНБ, Матраимов проходит фигурантом по уголовным делам, связанным с незаконным лишением свободы и отмыванием преступных доходов. «В настоящее время в рамках материалов уголовного дела продолжаются следственно-оперативные мероприятия», — уточняет ведомство.
ГКНБ также утверждает, что Матраимов «имел близкую связь» с убитым при задержании в октябре прошлого года «вором в законе»" Камчи Кольбаевым и «создал преступную группу из числа работников таможенной службы и государственных деятелей».
- Райымбек Матраимов занимал пост замглавы таможенной службы Кыргызстана с 2015 по 2017 годы. Экс-чиновник неоднократно фигурировал в журналистских расследованиях о коррупционных схемах. В 2020 году Матраимова задержали по обвинениям в коррупции. Он заключил сделку со следствием, согласившись возместить государству ущерб в 2 млрд сомов, и избежал заключения.
- В конце январе ГКНБ объявила Матраимова в розыск по подозрению в пособничестве в насильственном ограничении свободы перемещения лица при отсутствии признаков должностного преступления. Имущество Матраимова на сумму 34 млн долларов было передано государству. Глава ГКНБ называл его «классическим примером коррупции».
- Криминальный авторитет Камчи Кольбаев был убит 4 октября в ходе спецоперации в центре Бишкека. США называли Кольбаева «лидером самой влиятельной преступной группировки» в Кыргызстане и включали его в список крупных наркоторговцев мира.
- Спустя несколько месяцев в госорганах Кыргызстана, включая МВД и таможенную службу, прошла массовая чистка — за связи с Кольбаевым и Матраимовым уволили более 180 сотрудников.