Профессиональный боксёр Узбекистана Исраил Мадримов, завоевавший титул чемпиона мира по версии WBA (Всемирной боксёрской ассоциации) в первом среднем весе (до 69,9 кг), получил в подарок от хокима Хорезмской области Журабека Рахимова двухкомнатную квартиру.

Об этом «Газете.uz» сообщила начальница главного управления по развитию спорта области Нодира Жуманиёзова. Она рассказала, что представители управления находятся в постоянном контакте с Исраилом Мадримовым: «С того дня, как он вышел на бой, и до конца мы желали ему удачи».





После победы его поздравил хоким области. По его инициативе был рассмотрен вопрос вознаграждения спортсмена и было принято решение подарить квартиру. Боксёра торжественно встретили в аэропорту.

Квартира расположена в одной из новостроек Ургенча. Исраил Мадримов на своей странице в Instagram поблагодарил хокима за «прекрасный подарок».

Ранее он получил президентский подарок — автомобиль Tahoe стоимостью 1,04 млрд сумов. Министр внутренних дел Пулат Бобожонов досрочно повысил его в звании до майора.