Президент Шавкат Мирзиёев 26 марта в ходе визита в Наманганскую область провёл совещание, посвящённое экономическому и социальному развитию региона.

Глава государства заявил, что в области не используется много возможностей. 86% экспорта приходятся на текстильную промышленность и производство фруктов и овощей. Уровень индустриализации в Папе, Чартаке, Нарыне и Янгикургане низкий. Не используются для выращивания продукции 56 тысяч приусадебных участков.

Было объявлено, что в области будет применён «опыт Сайхунабада», где планируется повысить доходы населения за счёт задействования приусадебных участков и домашнего хозяйства. К 788 махаллям в 14 районах области прикреплены филиалы банков. Они изучат возможности «каждого домохозяйства, желания и стремления семей», говорится в сообщении.

На первом этапе выбрано 4000 малообеспеченных семей, для которых будут приняты меры по увеличению дохода до 2 млн сумов. На следующем этапе ещё 4000 семей будет оказана финансовая, техническая и консультационная поддержка. На совещании были отмечены возможности для развития в махаллях цветоводства, рыбоводства, пчеловодства, животноводства, виноградарства, выращивания клубники и картофеля. На это будут выделяться льготные кредиты.

«Кто должен заниматься этими делами? Хокимы, представляющие президента, руководители секторов, более 5000 сотрудников экономических ведомств, махаллинская „семёрка“. Для этого все ответственные лица должны организовать тесную работу с каждым предприятием, предпринимателем и домохозяйством», — сказал глава государства.

Шавкат Мирзиёев указал на большой потенциал в ювелирной промышленности. По его словам, ежегодно в Узбекистане добывается 100 тонн золота, но только 6% перерабатывается, что даёт экспорт всего на 78 млн долларов.





Он сообщил о создании ювелирных зон со специальными условиями для предпринимателей. Будут полностью пересмотрены цепочка поставки сырья, подготовки специалистов, производства и система продаж. Планируется внести поправки в законодательство. Кроме того, на основе опыта Турции поручено запустить в Намангане крупный центр по переработке золота и продаже ювелирных изделий.

Другими неиспользованными возможностями названы дороги и туризм. Расстояние от города Ангрена в Ташкентской области до Туракургана в Наманганской составляет 100 км, ежедневный поток автомобилей превышает 10 тысяч. По словам президента, предприниматели готовы инвестировать 2,5 трлн сумов и создать вдоль этой дороги кафе, торговые и сервисные пункты, обеспечив постоянную занятость 10 тысяч человек. Он поставил задачу разработать мастер-план и выставить земли на аукцион.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость развития туризма в горных и живописных районах области, особенно в Папском, Чустском, Янгикурганском, Касансайском и Чартакском районах. Совместно с партнёрами из Германии планируется разработать мастер-план для развития туризма в этих районах на примере Шахрисабза.

Министру транспорта поручено увеличить число авиа- и железнодорожных рейсов в два раза во время праздников, пересмотреть график полётов в Наманган или Фергану и увеличить число авиарейсов в Ферганскую долину.





Президент указал, что в 16 промышленных зонах можно разместить дополнительные проекты на 78 гектарах. 29 месторождений не освоены промышленным способом. Экспорт в соседние страны составляет 568 млн долларов, что «не соответствует потенциалу региона».

В связи с этим намечено выставление месторождений на торги, открытие таможенного поста «Учкурган» по согласованию с Кыргызстаном, торговых домов, создание грузового терминала в аэропорту Намангана и логистического центра «Учкурган-Кенсай» рядом с перевалом Камчик совместно с китайскими партнёрами. Кроме того, президент дал указания по проектам в текстильной, кожевенно-обувной, ювелирной, электротехнической промышленности и производству строительных материалов.

25 марта началось строительство каскада ГЭС на реке Нарын и двух солнечных электростанций мощностью 1000 МВт в Папском районе. В следующем году планируется запустить каскад малых ГЭС мощностью 51 МВт на Большом Андижанском канале.

Говоря о проблемах сельского хозяйства, президент отметил, что работы по бетонированию каналов и внедрению водосберегающих технологий «оставляют желать лучшего».

В Учкургане, Папе, Уйчи и Мингбулаке будет развиваться интенсивное рыбоводство на основе опыта Словении, в этой сфере запустят четыре крупных проекта.





Из 1,5 миллиона тонн фруктов и овощей, выращенных в Наманганской области, экспортировано лишь 10%. Экспорт можно увеличить в 3−5 раз, если правильно организовать работу, отметил президент. Географию экспорта поручено расширить на Китай, Германию, Италию, Испанию и арабские страны. Будет разработана агрохимическая карта 54 тысяч гектаров земли, 18 тысяч гектаров которой адаптируют под требования GSP+.

Говорилось, что в регионе низкий уровень переработки фруктов, овощей (8%), мяса (28%) и молока (9,5%). Несмотря на специализацию Касансая и Чартака на овощеводстве и плодоводстве, здесь нет ни одного предприятия по переработке. Планируется запустить 62 проекта на сумму 141 млн долларов. В Касансае и Папе создадут крупные животноводческие кластеры.

Отдельно обсуждалось улучшение инфраструктуры городов и махаллей. Сейчас строится город Новый Наманган на 200 тысяч жителей. В Чустском и Папском районах будут построены массивы «Новый Узбекистан» на 10 тысяч жителей, а также жилье на 20 тысяч квартир, IT-парк и «зелёный» парк.

На базе 16 специализированных медицинских центров региона, которые расположены в шести районах и городах, будут созданы два — первый и второй медицинские центры Намангана с 3500 койками. Как ожидается, это позволит сосредоточить экстренные и другие медицинские услуги, диагностические услуги и специалистов узких областей в одном месте, обеспечив круглосуточное обслуживание населения.

Кроме того, совместно с Австрией в Намангане намечен запуск центра гемодиализа.

Президент также затронул вопросы повышения качества образования в вузах области и занятости молодёжи и женщин.

В области работают шесть государственных и три частных вуза. Шавкат Мирзиёев заявил, что пришло время изменений в Наманганском госуниверситете, где планируется сократить образовательные направления с 71 до 56, обеспечить его новой литературой и обновить учебные программы.