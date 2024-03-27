Внешнеторговый товарооборот Узбекистана в январе-октябре 2024 года составил 9,92 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 1 млрд долларов, или на 10,5%, следует из доклада Агентства статистики при президенте.

Экспорт

Экспорт вырос на 13,6% — до 3,63 млрд долларов, импорт — до $6,29 млрд (+8,7%). Дефицит внешней торговли превысил -$2,65 млрд, что больше прошлогоднего показателя на $68,2 млн. Разрыв удалось немного сократить только благодаря экспорту золота.

В феврале Узбекистан продал золота на 1,32 млрд долларов, что на 11,5% больше поставок за январь-февраль 2023 года ($1,18 млрд). Несмотря на это золотовалютные резервы страны сократились. На драгметалл приходится 36,3% всего экспорта страны.

Доля промышленных товаров в экспорте резко сократилась с 19,2% до 16,8% на фоне снижения их поставок с 613,4 млн до 610,7 млн долларов и увеличения экспорта других категорий товаров. Доля машин и транспортного оборудования также уменьшилась с 4,4% до 3,5% (с 142,1 млн до 128,2 млн долларов).

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Поставки химической продукции выросли в 2,9 раза — с 155,8 до 240,9 млн долларов (доля — с 4,9% до 6,6%).

Экспорт без учёта золота к январю-февралю прошлого года вырос на 14,9% — до 2,3 млрд долларов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажа овощей и фруктов увеличилась в 1,9 раза — до 251,2 тысячи тонн, а в стоимостном выражении — 154 млн долларов (+25,9%). Пакистан с долей 26,6% впервые стал основным рынком сбыта узбекской плодоовощной продукции, далее идут Россия (26,1%), Казахстан (9,1%) и Китай (9%).

Рост пришёлся в основном на поставки капусты — 58,4 тысячи тонн (в 3,9 раза), лука — 73,1 тысячи тонн (2925,5 раза), моркови — 23,6 тысячи тонн (в 1,9 раза).

Узбекистан снизил экспорт зерновых — 65,1 млн долларов (-20%), деталей и принадлежностей автомобилей — $32,3 млн (-8,4%), но увеличил поставки нефти и нефтепродуктов — $67,1 млн (рост в 2,9 раза), природного газа — $26,7 млн (в 3,6 раза), электрического тока — $16 млн (в 2,4 раза), неорганических химических веществ — $147,2 млн (в 2,1 раза).

Поставки текстильной продукции выросли 3,5% — до 519,4 млн долларов. В структуре основную долю занимают пряжа (47,7%) и готовые текстильные изделия (37,4%).

Импорт

Что касается импорта, то объём поставок продовольствия изменился: зерновые и продукты из них — 148,7 млн долларов (-33,3%), овощи и фрукты — $99,2 млн (+73,6%), сахар, изделия из сахара и мёда — $60,7 млн долларов (-31%), мясо и мясопродукты — $56,8 млн (+44,4%), кофе, чай, какао, пряности — 54,9 млн долларов (-7,6%), растительные масла и жиры — 42,6 млн долларов (-41,5%), молочные продукты и яйца — 26,3 млн долларов (-9,4%).

Увеличились поставки напитков почти в два раза — $22,5 млн, табака и табачных изделий — $10,5 млн (+63,3%)

Вырос также импорт нефти и нефтепродуктов — 302,9 млн долларов (+5,3%), газа — $166,7 млн (в 95,6 раза), угля, кокса и брикета — 42 млн долларов (+43,6%), электричества — $36,4 млн (в 2 раза).

Импорт автомобилей вырос до 1,39 млрд долларов (в 2,2 раза), запчастей — до 1,17 млрд долларов (+12,6%), самолётов и других летательных аппаратов — до 614,1 млн долларов (в 2,8 раза).

Примечательно, что поставки медицинской и фармацевтической продукции упали до 305,3 млн долларов (-1,4%), хотя в предыдущие годы был стабильный рост. Это может быть связано с введением маркировки лекарств. Читатели «Газеты.uz» сообщают, что сталкиваются с трудностями при поиске импортных лекарств, которые раньше покупали без проблем. Кроме того, цены на некоторые из них сильно выросли.

Торговые партнёры

внешнеторговый оборот, внешняя торговля, статистика

Китай остаётся основным торговым партнёром Узбекистана с товарооборотом 2,13 млрд долларов и долей 21,5% (за этот период прошлого года было 14,9%). Следом идут Россия — $1,77 млрд (17,8%, было 16,2%), Казахстан — $581,8 млн (5,9%), Турция — $435,5 млн (4,4%), Республика Корея — $368,8 млн (3,7%), а также Франция — $191 млн (1,9%).

Товарооборот в Турцией снизился на 21,5% — до с 555 млн до 435 млн долларов, с Казахстаном — с 700,2 млн до 581,5 млн долларов (-16,9%), с Германией — с 573,4 млн до 174,3 млн (в 3,2 раза, что можно объяснить поставками авиатехники в начале прошлого года), с Кыргызстаном — с 168,3 млн до 98,3 млн долларов (-41,6%).

При этом выросла торговля с Южной Кореей — до 368,8 млн (+19,7%), Францией — до 191 млн (+25,9%, в основном за счёт роста узбекского экспорта в эту страну), Туркменистаном — до 184,6 млн (в 3 раза, за счёт импорта туркменского газа), Индией — до 136,4 млн (+43,1%), Афганистаном — до 131,8 млн (18,1%), Таджикистаном — до 118,5 млн (+37,3%), США — до 115,5 млн (+69,6%), Японией — до 105,2 млн (в 4,4 раза) и другими.