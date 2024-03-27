Внешнеторговый товарооборот Узбекистана в январе-октябре 2024 года составил 9,92 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 1 млрд долларов, или на 10,5%, следует из доклада Агентства статистики при президенте.

Экспорт

Экспорт вырос на 13,6% — до 3,63 млрд долларов, импорт — до $6,29 млрд (+8,7%). Дефицит внешней торговли превысил -$2,65 млрд, что больше прошлогоднего показателя на $68,2 млн. Разрыв удалось немного сократить только благодаря экспорту золота.

В феврале Узбекистан продал золота на 1,32 млрд долларов, что на 11,5% больше поставок за январь-февраль 2023 года ($1,18 млрд). Несмотря на это золотовалютные резервы страны сократились. На драгметалл приходится 36,3% всего экспорта страны.

Доля промышленных товаров в экспорте резко сократилась с 19,2% до 16,8% на фоне снижения их поставок с 613,4 млн до 610,7 млн долларов и увеличения экспорта других категорий товаров. Доля машин и транспортного оборудования также уменьшилась с 4,4% до 3,5% (с 142,1 млн до 128,2 млн долларов).

Поставки химической продукции выросли в 2,9 раза — с 155,8 до 240,9 млн долларов (доля — с 4,9% до 6,6%).

Экспорт без учёта золота к январю-февралю прошлого года вырос на 14,9% — до 2,3 млрд долларов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажа овощей и фруктов увеличилась в 1,9 раза — до 251,2 тысячи тонн, а в стоимостном выражении — 154 млн долларов (+25,9%). Пакистан с долей 26,6% впервые стал основным рынком сбыта узбекской плодоовощной продукции, далее идут Россия (26,1%), Казахстан (9,1%) и Китай (9%).

Рост пришёлся в основном на поставки капусты — 58,4 тысячи тонн (в 3,9 раза), лука — 73,1 тысячи тонн (2925,5 раза), моркови — 23,6 тысячи тонн (в 1,9 раза).

Узбекистан снизил экспорт зерновых — 65,1 млн долларов (-20%), деталей и принадлежностей автомобилей — $32,3 млн (-8,4%), но увеличил поставки нефти и нефтепродуктов — $67,1 млн (рост в 2,9 раза), природного газа — $26,7 млн (в 3,6 раза), электрического тока — $16 млн (в 2,4 раза), неорганических химических веществ — $147,2 млн (в 2,1 раза).

Поставки текстильной продукции выросли 3,5% — до 519,4 млн долларов. В структуре основную долю занимают пряжа (47,7%) и готовые текстильные изделия (37,4%).

Импорт

Что касается импорта, то объём поставок продовольствия изменился: зерновые и продукты из них — 148,7 млн долларов (-33,3%), овощи и фрукты — $99,2 млн (+73,6%), сахар, изделия из сахара и мёда — $60,7 млн долларов (-31%), мясо и мясопродукты — $56,8 млн (+44,4%), кофе, чай, какао, пряности — 54,9 млн долларов (-7,6%), растительные масла и жиры — 42,6 млн долларов (-41,5%), молочные продукты и яйца — 26,3 млн долларов (-9,4%).

Увеличились поставки напитков почти в два раза — $22,5 млн, табака и табачных изделий — $10,5 млн (+63,3%)

Вырос также импорт нефти и нефтепродуктов — 302,9 млн долларов (+5,3%), газа — $166,7 млн (в 95,6 раза), угля, кокса и брикета — 42 млн долларов (+43,6%), электричества — $36,4 млн (в 2 раза).

Импорт автомобилей вырос до 1,39 млрд долларов (в 2,2 раза), запчастей — до 1,17 млрд долларов (+12,6%), самолётов и других летательных аппаратов — до 614,1 млн долларов (в 2,8 раза).

Примечательно, что поставки медицинской и фармацевтической продукции упали до 305,3 млн долларов (-1,4%), хотя в предыдущие годы был стабильный рост. Это может быть связано с введением маркировки лекарств. Читатели «Газеты.uz» сообщают, что сталкиваются с трудностями при поиске импортных лекарств, которые раньше покупали без проблем. Кроме того, цены на некоторые из них сильно выросли.

Торговые партнёры





Китай остаётся основным торговым партнёром Узбекистана с товарооборотом 2,13 млрд долларов и долей 21,5% (за этот период прошлого года было 14,9%). Следом идут Россия — $1,77 млрд (17,8%, было 16,2%), Казахстан — $581,8 млн (5,9%), Турция — $435,5 млн (4,4%), Республика Корея — $368,8 млн (3,7%), а также Франция — $191 млн (1,9%).

Товарооборот в Турцией снизился на 21,5% — до с 555 млн до 435 млн долларов, с Казахстаном — с 700,2 млн до 581,5 млн долларов (-16,9%), с Германией — с 573,4 млн до 174,3 млн (в 3,2 раза, что можно объяснить поставками авиатехники в начале прошлого года), с Кыргызстаном — с 168,3 млн до 98,3 млн долларов (-41,6%).

При этом выросла торговля с Южной Кореей — до 368,8 млн (+19,7%), Францией — до 191 млн (+25,9%, в основном за счёт роста узбекского экспорта в эту страну), Туркменистаном — до 184,6 млн (в 3 раза, за счёт импорта туркменского газа), Индией — до 136,4 млн (+43,1%), Афганистаном — до 131,8 млн (18,1%), Таджикистаном — до 118,5 млн (+37,3%), США — до 115,5 млн (+69,6%), Японией — до 105,2 млн (в 4,4 раза) и другими.