Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана в пятницу 29 марта проведёт в Ташкенте акцию «День без автомобиля». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Основная цель акции — пропаганда здорового образа жизни, привлечение внимания общественности к вопросам защиты окружающей среды, уменьшение автомобильного движения в городах и развития общественного транспорта.

Министерство экологии призвало всех «не оставаться равнодушными к проводимой акции в этот день и сделать выбор в пользу общественного транспорта, велосипедов и других видов транспорта, не наносящих вред экологии».

Напомним, проведение в Ташкенте раз в месяц общественного проекта «День без автомобиля» на основе предложений представителей широкой общественности и экоактивистов было одобрено указом президента Шавката Мирзиёева от 21 февраля.

В этот день руководящим и другим работникам всех республиканских и органов исполнительной власти на местах, здания которых расположены в Ташкенте, поручено «показывать личный пример путём прибытия на рабочее место на общественном транспорте».