Детский омбудсман Узбекистана Сурайё Рахмонова взяла на контроль ситуацию с двумя девочками в Карши, которые на протяжении долгого времени подвергались насилию и унижениям со стороны родного отца. Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмана.

16-летняя М., у которой есть 14-летняя сестрёнка Н., рассказала, что их мама скончалась в 2018 году. По её словам, после смерти матери отец Н. Р. на протяжении нескольких лет совершал в отношении неё разные непристойные и развратные действия, регулярно избивал её и унижал её достоинство различными оскорблениями.

Девочки несколько раз сбегали из дома. Их бабушка написала заявления об их исчезновении в органы внутренних дел. На основании заявления и с целью дать правовую оценку действиям отца прокуратура Карши начала доследственную проверку.

«Поскольку девочки находятся в опасной социально-правовой ситуации, они помещены в Центр социально-правовой помощи несовершеннолетним при УВД Кашкадарьинской области и им оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.