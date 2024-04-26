Президент Шавкат Мирзиёев 19 апреля подписал указ «О мерах по совершенствованию регулирования организации и проведения лотерей и игр, основанных на риске, в Республике Узбекистан». Документ отменяет с 1 января 2025 года запрет и внедряет порядок правового регулирования деятельности по организации игр, основанных на риске, в интернете и букмекерской деятельности.

Вопрос легализации букмекерской деятельности поднимается в Узбекистане уже много лет. В декабре 2019 года президент подписывал указ о легализацию букмекерских контор, но в апреле 2022 года это решение было пересмотрено. В апреле 2023 года глава государства поручил вернуться к разработке нормативной базы для букмекерской деятельности.

«Газета.uz» обратилась за комментарием в Национальное агентство перспективных проектов (НАПП), которое определено уполномоченным государственным органом по регулированию и лицензированию деятельности в этой сфере.

«Запреты фактически не работают»

В НАПП отметили, что активное внедрение цифровых технологий и электронных платежей во все сферы жизни в Узбекистане способствовали в том числе распространению онлайн-игр, основанных на риске.

С 1 сентября 2007 года на территории страны действуют запреты на организацию и проведение азартных и других основанных на риске игр. «Однако, при устойчивом интересе граждан к играм, данные запреты фактически не работают, а население активно пользуется услугами зарубежных и нелегальных сервисов», — заявили в агентстве.

«Отсутствие правового регулирования, в том числе ограничений на участие и размер ставок, приводит к тому, что граждане участвуют в играх на зарубежных площадках, проигрывая крупные суммы денег, а для продолжения готовы взять в долг большие суммы денег либо на противоправные действия — кражи, грабежи и так далее», — сообщили в НАПП.

Текущая ситуация на фоне устойчивого интереса граждан к сфере игорного бизнеса фактически приводит к:

оттоку валютных средств из страны, поскольку граждане играют на зарубежных онлайн-площадках. По оценкам, объем средств, направляемых гражданами для участия в гэмблинге, составляет от 350 млн до 1 млрд долларов США);

из страны, поскольку граждане играют на зарубежных онлайн-площадках. По оценкам, объем средств, направляемых гражданами для участия в гэмблинге, составляет от до отсутствию механизмов ограждения от участия в играх граждан, у которых отмечается чрезмерная зависимость от азартных игр;

граждан, у которых отмечается чрезмерная зависимость от азартных игр; рискам мошенничества в отношении граждан, участвующих в нелегальных азартных играх.

Изучив зарубежный опыт (США, Армения, Азербайджан, Беларусь, Турция, Россия, Германия, Эстония, Южная Корея, Венгрия, Сингапур, Грузия и другие страны), специалисты указывают на целесообразность принятия мер по государственному регулированию данной сферы. Это необходимо для предотвращения нелегального игорного бизнеса и снижения его негативного воздействия на общество, защиты прав игроков и формирования дополнительных источников дохода государственного бюджета.

В большинстве отмеченных стран введены системы лицензирования деятельности провайдеров услуг по организации онлайн-игр, основанных на риске, определены требования к уставному фонду, а также деловой репутации руководства и собственников организаторов азартных игр, установлены ограничения на участие в играх, сообщили в НАПП.

Указ президента был разработан «в целях внедрения передового зарубежного опыта и современных технологий в сфере регулирования деятельности по организации игр, основанных на риске, и лотерей, дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности, туристического потенциала страны, привлечения дополнительных средств», отметили в агентстве.

Какие меры предусматривает указ

1. Создание правовых основ для легализации сферы деятельности по организации игр, основанных на риске, в интернет, и букмекерской деятельности, а также повышение эффективности деятельности по организации лотерей.

Указом предусмотрена отмена запрета с 1 января 2025 года и внедрение порядка правового регулирования осуществления деятельности по организации игр, основанных на риске, в интернете и букмекерской деятельности.

Установлено, что данные виды деятельности, а также деятельность по организации лотерей осуществляются на основании лицензий, выдаваемых НАПП.

Правительство должно будет определить порядок организации деятельности по организации игр в интернете, букмекерской деятельности и лотерей, в том числе лицензионные требования и условия, а также порядок создания и ведения Единого государственного регистра игроков и ставок, основной целью которого будет мониторинг вводимых средств, доведение до организаторов игр списка лиц, которым запрещено участвовать в играх, и другое.

2.Внедрение механизмов защиты прав и интересов граждан, а также профилактика и борьба с игровой зависимостью.

Указом предусмотрены ограничения на участие в играх, основанных на риске. В частности, к участию в букмекерских пари, играх в интернете и лотереях, организованных на основании выданных лицензий, допускаются исключительно резиденты и нерезиденты Узбекистана, достигшие 18 лет.

Кроме того, НАПП совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами разработает решение, предусматривающее дополнительные ограничения на участие в букмекерских пари, онлайн-играх и лотереях для внедрения механизмов ограждения от участия в играх социально незащищённых слоёв населения, государственных служащих, а также граждан с чрезмерной зависимостью от игр и других категорий граждан.

3. Формирование дополнительных источников дохода государственного бюджета, предотвращение участия граждан в нелегальных азартных играх и оттока валютных средств.

Изучение зарубежного опыта по вопросу налогообложения организаторов игр показало наличие сложностей с определением размера прибыли у них и высоких рисков злоупотреблений

при её подсчёте с учётом специфики деятельности. Кроме того, у организаторов разных видов игр различные показатели, применяемые в целях налогообложения, сообщили в НАПП. В связи с этим применение общеустановленной системы налогов (НДС и налог на прибыль) представлялась нецелесообразной.

Использование же технологии распределённого реестра данных позволит обеспечить неизменность баз данных об игроках, ставках и выигрышах и тем самым будет способствовать предупреждению фактов сокрытия налогооблагаемой выручки, считают в агентстве.

С 1 января 2025 года вводится порядок налогообложения для субъектов, получивших лицензию, в соответствии с которым организаторы игр в сети интернет, букмекерской деятельности и лотерей будут уплачивать налог с оборота по ставке 4%, взимаемого с совокупного дохода за вычетом всех выплаченных выигрышей и возвращённых ставок.

В результате, по предварительным расчётам, дополнительные поступления в бюджет в виде налогов составят около 6 млн долларов США в год.

Этот порядок вводится сроком на 5 лет, в течение которого будут изучаться особенности деятельности организаторов игр, рассматриваться возможности введения других механизмов налогообложения с учётом рентабельности, целесообразности и возможности осуществления действенного контроля.

На этот же срок предусмотрено освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц доходов физических лиц, полученных с выигрышей в организованных на основании полученных в установленном порядке лицензий играх в интернете, букмекерских пари и лотереях.

«Эта мера направлена на предотвращение сокрытия гражданами выигрышей, появления у них заинтересованности участвовать именно легально организованных играх, предотвращения их участия на подпольных и зарубежных площадках и оттока валютных средств», — подчеркнули в НАПП.

Заключение

«Реализация указа позволит создать надёжную основу для правового регулирования осуществления деятельности по организации игр, основанных на риске, в интернете, букмекерской деятельности и лотерей, внедрить действенные механизмы защиты прав и интересов граждан, участвующих в легально организованных играх, борьбы с игровой зависимостью, а также обеспечить дополнительные источники дохода государственного бюджета страны, которые могут быть направлены на различные социальные цели», — отметили в заключение в НАПП.