Кабинет министров Узбекистана постановлением от 25 марта утвердил порядок установки и эксплуатации дорожных камер для фиксации нарушений ПДД.

Указом президента от 20 ноября у школ вдоль дороги и на пешеходных переходах через четыре полосы и более предусмотрена установка камер для фиксации нарушений, связанных с превышением скорости, игнорированием пешеходов и переходом дороги в неположенном месте.

Для исполнения этого поручения с 1 июля 2024 года начнётся поэтапная установка автоматизированных комплексов фото- и видеофиксации:

возле школ;

у пешеходных переходов на дорогах с 4 и более полосами;

в очагах дорожно-транспортных происшествий (более 3 раз в году).

перед железнодорожными переездами.

Установка комплексов будет финансировать из фонда «Безопасная дорога и безопасный пешеход». Локации для установки будет определять Служба безопасности дорожного движения МВД. Министерству транспорта поручено в двухмесячный срок подготовить список опасных железнодорожных переездов.

Камеры будет устанавливать центр «Безопасный город», который должен получить технические условия, договоры, ордеры/разрешения у «Узбектелекома», «Региональных электрических сетей», региональных управлений автомобильных дорог, местных управлений благоустройства.

У камер должна быть система автономного электропитания со сроком работы до 8 часов при перебоях с энергоснабжением. Также требуется наличие устройств памяти для хранения информации в течение 48 часов при отсутствии мобильной связи.

Данные о правонарушениях будут храниться в модуле «Административная практика»: фото — минимум два года, видеофайлы — не менее 90 дней.

Поставщик камер должен гарантировать техническую поддержку в течение трёх лет.

В технических требованиях указано, техника должна одновременно распознавать номера автомобилей, которые едут по дороге из трёх и более полос на скорости от 5 до 250 км/ч, а также на перекрёстках Устройства фиксации также обязаны распознавать минимум 95% номеров в ночное время.

Помимо фото и видео с доказательствами нарушения ПДД, в систему «Административная практика» должны поступать точное время и адрес регистрации нарушения, скорость транспортного средства, GPS-координаты.