Проект строительства АЭС в Узбекистане будет международным, в нем смогут принять участие разные страны. Об этом заявил первый заместитель главы государственной российской корпорации «Росатом», директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров, сообщило РИА Новости.

Переговоры Узбекистана и России по контракту на строительство АЭС идут «вполне успешно», отметил Кирилл Комаров на брифинге в рамках международного форума «Атомэкспо-2024», проходящего в эти дни в Сочи. Планируется, что «Росатом» будет генеральным подрядчиком в этом проекте.

«Было потрачено определённое время для того, чтобы выбрать уникальный набор партнёров по проекту. Это будет не только российский проект. Это будет проект, в котором будут участвовать инженеры и компании из разных стран мира — и из Франции, и из Южной Кореи, и из других стран. Мы нашли очень много вариантов, откуда можно взять оборудование, как превратить его по-настоящему в международный проект», — сказал Кирилл Комаров.

Напомним, в ноябре 2023 года министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов сообщил, что страна продолжает обсуждать с «Росатомом» строительство атомной электростанции. Он тогда отметил, что анализируются опыт и технологии не только России, но и других стран. «Нужно всё взвесить, измерить не 7 раз, а 77 раз», — подчеркнул он.