Политика
США исключили Узбекистан «чёрного списка» по защите интеллектуальной собственности
Торговое представительство США исключило Узбекистан из списка наблюдения за защитой интеллектуальной собственности «в связи с устойчивым прогрессом». Страна находилась в этом перечне 24 года — с 2000 года.
«Неправильно, когда менеджер парков — государство» — хоким Ташкента (+видео)
Хоким Ташкента, комментируя «Газете.uz» передачу в аренду парков Кадыри и Дружбы, заявил, что государство не должно быть менеджером парков. «Во всём мире так», — сказал он. По его словам, содержание квадратного метра зелёной зоны обходится в 20−50 долларов — это большое бремя для госбюджета.
Украина приглашает Узбекистан присоединиться к саммиту Формулы мира в Швейцарии
В июне состоится инициированный Украиной саммит Формулы мира. В нем могут принять участие лидеры 150 государств, включая страны G7, Глобального Юга и Африки. Посол Украины подчеркнул, что его страна заинтересована в участии Узбекистана, объяснил, почему, и рассказал, в чем заключается Формула мира.
Генпрокуратура прокомментировала видео беседы генпрокурора с объявленным в розыск бизнесменом
В сети появилось видео беседы генпрокурора Узбекистана Нигматиллы Юлдашева и объявленного в розыск предпринимателя Шерали Собиржанова в Турции. В ведомстве сообщили, что видео было записано в январе в турецкой клинике, где генпрокурор лечился за свой счёт, и что он не был знаком с этим бизнесменом.
Экономика
Букмекерскую деятельность легализуют в Узбекистане с 2025 года
Указом президента с 2025 года разрешается организация онлайн-игр, основанных на риске, и букмекерская деятельность. Цели — защита прав граждан, борьба с игровой зависимостью и предотвращение оттока денег, сообщили в НАПП. Агентство теперь также уполномочено за деятельность по организации лотерей.
«Запреты фактически не работают» — обоснование легализации букмекерства
В Национальное агентство перспективных проектов прокомментировали легализацию букмекерства. Там отметили, что имеющиеся запреты «фактически не работают», население активно пользуется зарубежными и нелегальными сервисами. По оценкам, отток средств из страны составляет от $350 млн до $1 млрд в год.
Французская Axens поможет модернизировать Бухарский НПЗ для прекращения выпуска бензина Аи-80
Компания Axens из Франции спроектирует ряд установок в рамках модернизации Бухарского нефтеперерабатывающего завода. Проект позволит «Узбекнефтегазу» отказаться от производства бензина Аи-80 и перейти на выпуск свыше 1 млн тонн бензина Аи-92 и Аи-95 класса Евро-5.
Приватизацию госактивов ускорят, акции 12 предприятий разместят на бирже
Президент подписал постановление об ускорении приватизации гособъектов в Узбекистане. Планируется продажа госдоли в 247 предприятиях, свыше 1000 объектов недвижимости и публичное размещение акций 12 крупных предприятий. Стоимость нереализованных земельных участков будет постепенно снижать.
Годовщина Ташкентского землетрясения
«Ничего героического». Как сотрудники Ташкентской публичной библиотеки спасали книги из-под завалов после землетрясения в 1966 году
Землетрясение 1966 года разрушило несколько десятков общественных зданий Ташкента. Среди них была Ташкентская публичная библиотека. «Газета.uz» рассказывает, как сотрудники учреждения спасали из-под завалов редкие книги, рукописи, ноты и печатные издания.
Известный врач из США Джолдас Кулджанов — об участии в восстановлении Ташкента после землетрясения
Известный ортопед-хирург, профессор клиники Университета Сент-Луиса (США) Джолдас Кулджанов рассказал «Газете.uz», как в 18-летнем возрасте поехал в Ташкент, чтобы помочь в ликвидации последствий землетрясения 1966 года, и проработал на стройке полтора года.
Землетрясение 1966 года — в материалах «Газеты.uz»
По случаю 58-й годовщины Ташкентского землетрясения «Газета.uz» подготовила подборку материалов о событиях и героях тех дней, опубликованных с 2021 года.
Видео
Погода
На выходных в Узбекистане станет прохладнее
В субботу местами по Узбекистану ожидается кратковременный дождь, в воскресенье без осадков. Дневная температура воздуха к воскресенью понизится до +18…+23 градусов, ночная — до +8…+13.
Куда сходить на выходных в Ташкенте (27 и 28 апреля)
10 кинопремьер, спектакли в театрах, творческие мастер-классы, Международный фестиваль джаза, концерты, выставки, шоу для детей, вечеринки и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.
Культура
Что послушать на VIII Международном фестивале джаза в Ташкенте?
Сегодня в Ташкенте стартует VIII Международный фестиваль джаза. Традиционное для столичной весны событие предложит 16 ежедневных и на этот раз бесплатных концертов с участием именитых и перспективных музыкантов мира. Музыкальный журналист Руслан Тихонов собрал наиболее интригующие выступления (с видео).
Спорт
Узбекистан вышел в полуфинал Кубка Азии U-23 (+видео)
Молодёжная сборная Узбекистана одержала победу над Саудовской Аравией и вышла в полуфинал Кубка Азии U-23 (статистика, видео, фото).
Спасибо, что читаете нас!