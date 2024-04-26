Политика

Торговое представительство США исключило Узбекистан из списка наблюдения за защитой интеллектуальной собственности «в связи с устойчивым прогрессом». Страна находилась в этом перечне 24 года — с 2000 года.

Хоким Ташкента, комментируя «Газете.uz» передачу в аренду парков Кадыри и Дружбы, заявил, что государство не должно быть менеджером парков. «Во всём мире так», — сказал он. По его словам, содержание квадратного метра зелёной зоны обходится в 20−50 долларов — это большое бремя для госбюджета.

В июне состоится инициированный Украиной саммит Формулы мира. В нем могут принять участие лидеры 150 государств, включая страны G7, Глобального Юга и Африки. Посол Украины подчеркнул, что его страна заинтересована в участии Узбекистана, объяснил, почему, и рассказал, в чем заключается Формула мира.

В сети появилось видео беседы генпрокурора Узбекистана Нигматиллы Юлдашева и объявленного в розыск предпринимателя Шерали Собиржанова в Турции. В ведомстве сообщили, что видео было записано в январе в турецкой клинике, где генпрокурор лечился за свой счёт, и что он не был знаком с этим бизнесменом.

Экономика

Указом президента с 2025 года разрешается организация онлайн-игр, основанных на риске, и букмекерская деятельность. Цели — защита прав граждан, борьба с игровой зависимостью и предотвращение оттока денег, сообщили в НАПП. Агентство теперь также уполномочено за деятельность по организации лотерей.

В Национальное агентство перспективных проектов прокомментировали легализацию букмекерства. Там отметили, что имеющиеся запреты «фактически не работают», население активно пользуется зарубежными и нелегальными сервисами. По оценкам, отток средств из страны составляет от $350 млн до $1 млрд в год.

Компания Axens из Франции спроектирует ряд установок в рамках модернизации Бухарского нефтеперерабатывающего завода. Проект позволит «Узбекнефтегазу» отказаться от производства бензина Аи-80 и перейти на выпуск свыше 1 млн тонн бензина Аи-92 и Аи-95 класса Евро-5.

Президент подписал постановление об ускорении приватизации гособъектов в Узбекистане. Планируется продажа госдоли в 247 предприятиях, свыше 1000 объектов недвижимости и публичное размещение акций 12 крупных предприятий. Стоимость нереализованных земельных участков будет постепенно снижать.

Годовщина Ташкентского землетрясения

Землетрясение 1966 года разрушило несколько десятков общественных зданий Ташкента. Среди них была Ташкентская публичная библиотека. «Газета.uz» рассказывает, как сотрудники учреждения спасали из-под завалов редкие книги, рукописи, ноты и печатные издания.

Известный ортопед-хирург, профессор клиники Университета Сент-Луиса (США) Джолдас Кулджанов рассказал «Газете.uz», как в 18-летнем возрасте поехал в Ташкент, чтобы помочь в ликвидации последствий землетрясения 1966 года, и проработал на стройке полтора года.

По случаю 58-й годовщины Ташкентского землетрясения «Газета.uz» подготовила подборку материалов о событиях и героях тех дней, опубликованных с 2021 года.

Видео

Погода

В субботу местами по Узбекистану ожидается кратковременный дождь, в воскресенье без осадков. Дневная температура воздуха к воскресенью понизится до +18…+23 градусов, ночная — до +8…+13.

10 кинопремьер, спектакли в театрах, творческие мастер-классы, Международный фестиваль джаза, концерты, выставки, шоу для детей, вечеринки и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.

Культура

Сегодня в Ташкенте стартует VIII Международный фестиваль джаза. Традиционное для столичной весны событие предложит 16 ежедневных и на этот раз бесплатных концертов с участием именитых и перспективных музыкантов мира. Музыкальный журналист Руслан Тихонов собрал наиболее интригующие выступления (с видео).

Спорт

Молодёжная сборная Узбекистана одержала победу над Саудовской Аравией и вышла в полуфинал Кубка Азии U-23 (статистика, видео, фото).

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