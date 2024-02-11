Узбекистан посетил президент Беларуси. Официальный визит продлился ровно три дня — с 7 по 10 февраля. Сначала Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев посетили хоккейный матч. На следующий день провели переговоры, где президент Беларуси отметил, что Узбекистан развивается «потрясающими темпами». Стороны договорились нарастить товарооборот до более $1 млрд. На форуме регионов были подписаны документы также более чем на $1 млрд. Президенты также посетили горыный курорт «Амирсой», где Александр Лукашенко остался на ночь.

«Требовать запрета на уголь — мой долг как министра экологии». Глава Минэкологии Узбекистана Азиз Абдухакимов в интервью «Газете.uz» заявил, что его долг как министра экологии — требовать запрета на уголь и мазут, несмотря на вынужденный перевод теплиц и соцобъектов на угольное топливо. «То, что общественность нас поддерживает, придаёт нам сил», — сказал он.

Как создавалась станция метро «Алишер Навои». В честь дня рождения государственного деятеля, поэта и мыслителя Алишера Навои «Газета.uz» рассказала историю строительства станции, названной его именем, устами её архитектора — Яшнара Мансурова.

Сносить нельзя реконструировать. Музыкальная школа имени Чайковского — знаковое место для Янгиабада. В 50−90-х годах прошлого века оно выполняло свою основную функцию, но с 2000-х здание в стиле неоклассицизма заброшено и переходит из рук в руки. «Газета.uz» рассказывает о сложной судьбе школы и попытках горожан её спасти.

Онкобольные покупают лекарства в 10 раз дороже, хотя выделяется достаточно средств. Об этом на совещании заявил президент. Он подверг критике «игры», из-за которых лекарства не доходят до онкобольных. «Это происходит и в эндокринологии, и в кардиологии, и в экстренной службе». Он также подверг критике слабую борьбу со скрытым оборотом лекарств.

Площадь Бешагач в Ташкенте реконструирована в рамках пилотного проекта. В хокимияте столицы рассказали «Газете.uz», что изменилось. Здесь появились «зебра», «умные» светофоры со звуковым сигналом, паркоматы, на остановках — табло, начали внедрять дизайн-код.

Под стражу заключён начальник Управления транспорта Ташкента и глава компании «Тошшахартрансхизмат» Анвар Джураев. Его подозревают в хищении и должностном подлоге.

Три вуза Узбекистана объединяются в один. Это Ташкентский государственный экономический университет, Ташкентский финансовый институт и Фискальный институт при Налоговом комитете. Новый вуз возглавит Тулкин Тешабаев.

Более 500 ранее безымянных улиц Ташкента получили название и более 300 были переименованы. Фактическими адресами обзавелись новостройки и другие объекты социальной инфраструктуры. Департамент цифрового развития при хокимияте Ташкента на примерах из жизни столицы рассказал нам, почему это важно.

Рост средней номинальной зарплаты замедлился. За 2023 год она выросла на 17,2% — до 4,55 млн сумов. В 2021—2022 годах темп роста был выше. Разрыв в зарплатах между столицей и регионами продолжает увеличиваться, в том числе в сферах образования и здравоохранения при сравнении с республиканским уровнем.

Организация Alerte Héritage выступила с очередным заявлением по поводу проекта турцентра в Бухаре. Там заявили, что любая реконструкция квартала должна включать сохранение здания хокимията Бухарской области — последнего крупного объекта, построенного по проекту Ричарда Блезэ, — и «уважительный учёт окружающих строений».

Суд назначил 15 суток ареста религиозному блогеру Аброру Мухтору Алий (Аброру Абдуазимову) за «невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел» и противодействие выполнению ими служебного долга.

Блогер Отабек Сатторий вышел на свободу. Суд смягчил ему наказание и заменил неотбытую часть на исправительные работы.

Как НЕ НАДО делать. В регионах продолжают имитировать заботу о безопасности детей на дорогах, устанавливая муляжи детей. На этот раз — в Букинском районе Ташкентской области. Специалисты называют это не только бесполезным, но и вредным.

В Навоийской области собрались внедрять «доски позора» с фотографиями совершивших преступления. Размещение таких фотографий в махаллях в 2021 году одобрило правительство Узбекистана. Омбудсман Феруза Эшматова заявила, что такая практика нарушает права человека.

В прошлом году в сексуальном домогательстве виновными были признаны 666 человек. Кроме того, 48 человек были осуждены за распространение интимной информации. Ответственность за эти действия вступила в силу с апреля.

Что в Узбекистане теперь можно увидеть только в виртуальной реальности? «Газета.uz» представила свою версию использования шлемов смешанной реальности Vision Pro от Apple. Деревья в сквере Амира Темура, трамвай в Ташкенте, озеро в Национальном парке и другое.

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