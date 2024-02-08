Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Беларуси Александр Лукашенко 8 февраля в Ташкенте провели официальные переговоры.

Они состоялись в загородном комплексе «Куксарой» — государственной резиденции президента Узбекистана. Переговоры глав государств сначала прошли в формате «один на один», затем к ним присоединились члены делегаций.

На переговорах в расширенном составе президент Беларуси поблагодарил узбекистанскую сторону за традиционно тёплый приём.

«Я очень ценю это. У нас с вами абсолютно доверительные, дружеские отношения. Наверное, уже доверительнее не бывает. Мы с большим интересом наблюдаем за теми преобразованиями, которые проходят в Узбекистане. Единственное, что вам надо, — это время. Упущено в своё время было немало. Вам приходится, как вы правильно сказали, догонять, догонять и догонять, а это всегда непросто. Но самое главное, вы знаете, куда идти», — сказал Александр Лукашенко (цитата по пресс-служба президента Беларуси).

По его словам, Узбекистан развивается «потрясающими темпами».

«Мы как ваши друзья, близкие братья всегда рядом, потому что узбекский и белорусский народы — это очень похожие люди, трудолюбивые, толерантные. Самые настоящие трудяги. Это основа наших отношений. Поэтому мы довольны тем, что наша братская республика — Узбекистан — интенсивно развивается», — отметил он.





Президент Беларуси заявил, что его страна заинтересована в развитии Узбекистана, потому что «взяли в Центральной Азии вашу страну за основу».

«Страну, с которой мы должны развивать отношения. Очень высокие компетенции, очень высокие. Вы так самокритично подходите, но у вас такие компетенции, вы умеете многое делать, что нам у вас надо учиться. Те технологии, которые у нас остались от Советского Союза, что-то мы добавили, вы это знаете. Мы готовы полностью переносить на территорию Узбекистана», — сказал он.

Александр Лукашенко продолжил: «Я вижу, что кое-где мы не дотянули и прочее. Но это не потому, что президенты не работали в этом направлении. Это значит, что где-то вы, члены правительства, министры, где-то что-то не дотянули, мужики. Поэтому, давайте, договорились — надо делать. Почему я на этом настаиваю? Для белорусов. Но это не Экваториальная Гвинея, где мы были, не Кения, это не Зимбабве, мы туда пошли. А здесь, на одном языке разговариваем, наши люди, похожие друг на друга. Два президента открыты, мы благословили и поддержали все проекты… Вот дорожную карту выработали на три года, давайте её реализуем».

Президент Беларуси указал, что нынешние цифры товарооборота — почти 600 млн долларов — не соответствуют имеющемуся потенциалу, хоть и являются рекордным показателем.

«В ближайшие год-полтора надо выходить на 1 млрд долларов и смотреть вперёд. Пока есть согласие между правительствами и главами государств, надо многое сделать. Надо „завязать“ наши отношения. Молодёжь завтра придёт к власти — она другая. У них нет этого опыта, они не проходили этот путь, который мы прошли. У нас в памяти есть всё. Поэтому надо это время не потерять», — сказал он.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова поделиться технологиями с Узбекистаном: «Те технологии, которые вам нужны на сегодня и даже завтра, они у нас есть. Не надо нигде ходить по миру и кланяться. Мы вам это предлагаем с открытым сердцем, ничего не требуя от вас. И потребовать не можем: мы равновеликие, одинаковые страны, что мы будем друг от друга требовать. Только на доброй основе мы можем с вами сотрудничать, и вы тоже с нами».





Александр Лукашенко предложил активно создавать совместные фармацевтические производства.

«У Шавката Миромоновича блестящие отношения с Китаем, даже лучше, чем у нас. С Индией. Со всеми странами, которые производят субстанции… Они, да, заинтересованы, они 22% лекарств производят сами, им лекарства нужны, 40 миллионов человек. Мы же можем здесь создавать совместное производство, а он (президент Узбекистана. — ред.) притащит сюда любую субстанцию: у него есть колоссальные связи в мире и уважение. И мы можем здесь производить лекарства и отсюда некоторые покупать в Беларусь», — предложил он.

Председатель Гродненского облисполкома, министр здравоохранения Владимир Караник отметил, что стороны подробно обсуждают этот вопрос. Беларусь и Узбекистан хотят проанализировать нормативную базу, чтобы проверить, что «мешает обеспечить облегчённую регистрацию препаратов», и составить перечень наиболее востребованных в Узбекистане лекарственных средств. «С перспективой продажи в соседние страны», — сказал он.

«Что касается технической регистрации. Слушайте, у нас же „диктатура“ — мы же вопрос можем решить быстро. Было бы мнение положительное специалистов, Минздрава. Мы это решим мгновенно. Главное, чтобы у вас была договорённость. Вы же не враги своему народу, у вас же специалисты… Давайте вместе это создавать», — отметил Александр Лукашенко.

Шавкат Мирзиёев заверил, что Узбекистан готов предоставить гарантии по приобретению белорусской фармацевтической продукции на необходимое количество лет. «Вы не должны сомневаться в этом. Ваше качество нас устраивает. Убеждаю, делайте контракты, я буду за этим сам следить», — заявил он.





Беларусь готова «подставить плечо Узбекистану и в здравоохранении», особенно в области охраны материнства и детства, продолжил Александр Лукашенко.

«Мы готовы от себя оторвать, приехать, запустить, как надо эту клинику, помочь вам укомплектовать, научить акушерству ваших людей. Но пока научим, будем вам помогать. Мы всегда перед женщинами обязаны что-то сделать», — сказал он.

Президенты Узбекистана и Беларуси по итогам переговоров в Ташкенте приняли совместное заявление. В нём Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко отметили, что Беларусь и Узбекистан продолжат прилагать усилия для дальнейшего развития партнерства.