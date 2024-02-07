Летом 2023 года компания Apple представила новинку — шлем смешанной реальности Vision Pro. Со 2 февраля этого года началась доставка устройств владельцам. Надев очки, пользователь продолжает видеть окружающий мир, поверх которого выводится трёхмерный интерфейс, позволяющий взаимодействовать с приложениями, просматривать видео и играть (Подробнее о гаджете можно прочитать здесь).
Согласно информации на сайте объявлений, в Узбекистане устройство продают по цене от 3800 долларов (под заказ) до 7000 долларов.
По соцсетям расходятся видео с людьми в шлеме на улице, в метро и даже за рулём. Некоторые пользователи пытаются обыграть ситуацию, создавая мемы.
Например, российское издание Insider составило список того, что можно увидеть в России теперь только с помощью технологии виртуальной реальности.
«Газета.uz» вдохновилась этой идеей и собрала свою подборку с адаптацией к Узбекистану.
Прежний облик Национального парка Узбекистана имени Алишера Навои, где сейчас построен парк Magic City. Фото справа: Tashkent Retrospective
Прежний вид сквера Амира Темура. Фото справа: Tashkent Retrospective
Дети гуляют и катаются на велосипедах во время Дня без автомобилей в Ташкенте в 2019 году. Фото: «Газета.uz»
Большинство узбекистанцев хотели, чтобы национальная сборная Узбекистана по футболу выиграла Кубок Азии 2023 года. К сожалению, команда выбыла из соревнований на стадии четвертьфинала. Фото выше сделано в 2018 году в день, когда сборная Узбекистана стала чемпионом Азии среди игроков до 23 лет. Фото: НОК.
А новость про отмену импортных пошлин на ввоз иномарок ждут десятилетиями.
Здание Республиканского дома кино. Его снесли в 2017 году в связи со строительством делового центра Tashkent City. Фото: Жасур Исхаков / mytashkent.uz
Заправка без очередей. Фото: Шохрух Хайдаров / «Газета.uz»
Трамвай на улицах Ташкента. Фото: «Газета.uz».
Расскажите нам в комментариях и соцсетях, что ещё сегодня можно увидеть только при помощи виртуальной реальности?