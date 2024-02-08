Постановлением президента Узбекистана от 8 февраля Ташкентский государственный экономический университет, Ташкентский финансовый институт и Фискальный институт при Налоговом комитете объединяются в одно высшее учебное заведение.

Ректором объединённого Ташкентского государственного экономического университета назначен доктор экономических наук, профессор, ректор Ташкентского финансового института Тулкин Закирович Тешабаев.

Тулкин Тешабаев.

Напомним, на совещании 5 февраля президент Шавкат Мирзиёев поручил изучить все вузы Узбекистана и принять программы по их укрупнению. Направления бакалавриата также планируется укрупнить и сократить их количество на 40%.

«Газета.uz» ранее сообщала, что власти рассматривают возможность переноса в Сергелийский район и объединения Ташкентского государственного экономического университета и Ташкентского финансового института.