Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Беларуси Александр Лукашенко горный курорт «Амирсой», сообщила пресс-служба главы государства.

На состоявшихся вчера переговорах в Ташкенте главы государств договорились продолжать обмены в культурно-гуманитарной сфере, в том числе в области спорта и туризма. Как уже сообщалось, были подписаны программа сотрудничества в сфере спорта и план мероприятий в сфере туризма на 2024−2025 годы.

Всесезонный горный курорт «Амирсой» в Бостанлыкском районе Ташкентской области за последние три года посетили около 4 миллионов туристов.

В ходе посещения этого комплекса главы государств ознакомились с условиями для спортсменов и посетителей, обменялись мнениями о расширении туристических обменов между двумя странами.

«Искреннее общение продолжилось на горнолыжной трассе, где лидеры вместе покатались на лыжах», — отмечается в сообщении.

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александр лукашенко, амирсой, фото, шавкат мирзиёв

александр лукашенко, амирсой, фото, шавкат мирзиёв

александр лукашенко, амирсой, фото, шавкат мирзиёв

александр лукашенко, амирсой, фото, шавкат мирзиёв

александр лукашенко, амирсой, фото, шавкат мирзиёв

александр лукашенко, амирсой, фото, шавкат мирзиёв