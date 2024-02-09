Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Беларуси Александр Лукашенко горный курорт «Амирсой», сообщила пресс-служба главы государства.

На состоявшихся вчера переговорах в Ташкенте главы государств договорились продолжать обмены в культурно-гуманитарной сфере, в том числе в области спорта и туризма. Как уже сообщалось, были подписаны программа сотрудничества в сфере спорта и план мероприятий в сфере туризма на 2024−2025 годы.

Всесезонный горный курорт «Амирсой» в Бостанлыкском районе Ташкентской области за последние три года посетили около 4 миллионов туристов.

В ходе посещения этого комплекса главы государств ознакомились с условиями для спортсменов и посетителей, обменялись мнениями о расширении туристических обменов между двумя странами.

«Искреннее общение продолжилось на горнолыжной трассе, где лидеры вместе покатались на лыжах», — отмечается в сообщении.

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