Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в понедельник подверг критике «игры», из-за которых лекарства не доходят до онкологических больных. Цитаты из выступления приводит пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Три года назад было налажено обеспечение онкобольных 29 видами препаратов для химический и таргетной терапии. Но эти лекарства в отдельных случаях не доходят до региональных медучреждений вовремя и в полном объёме. При этом из бюджета выделяется достаточно средств, отметил президент.

В результате отдельным больным приходится покупать эти лекарства в аптеках по цене, завышенной в 10 раз, сказал он.

«Вот — игры в фармацевтике! И это только в онкологии. Таких фактов достаточно и в эндокринологии, и в кардиологии, и в экстренной службе», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Он поручил Генеральной прокуратуре навести порядок среди всех участников цепочки продажи онкопрепаратов — производителей, импортёров, аптек и продавцов «с рук».

По 17 препаратам, не доходящим до регионов, должно быть проведено изучение и обеспечена неотвратимость наказания, подчеркнул президент.

И. о. министра здравоохранения Асилбек Худаяров. Фото: Пресс-служба президента.



Перед Министерством здравоохранения поставлена задача провести инвентаризацию препаратов, месяцами хранящихся на складах до получения разрешения, навести порядок в этом вопросе и разработать систему прозрачного маршрута движения лекарств, приобретённых через государственные закупки, на основе цепочки «заказчик — покупатель — поставщих — пациент».

На совещании также отмечалось, что объем фармацевтического рынка в Узбекистане достиг 2 млрд долларов США. Однако доля местной продукции на этом рынке не превышает 40−45%, а в стоимостном выражении — 20%.

«Говоря простыми словами, собственное производство ограничивается выпуском бинтов, спирта, шприцев, анальгина и цитрамона», — цитирует президента Шерзод Асадов.

Недостаточно мер принимается для борьбы со скрытым оборотом лекарств.

Кроме того, пассивно ведётся работа по повышению культуры использования лекарств, отметил Шавкат Мирзиёев.

«Особенно в сфере приёма антибиотиков совершенно нет контроля. Рецепты пишутся в обход протоколов, в пользу фармкомпаний с целью заработать деньги», — заявил глава государства.

«Ущерб от этого получает и здоровье нашего народа, и его карман», — отметил президент.