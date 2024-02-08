Шайхантахурский районный суд по уголовным делам Ташкента 6 февраля рассмотрел административное дело в отношении религиозного блогера Аброра Абдуазимова, известного как Аброр Мухтор Алий. «Газета.uz» изучила решение суда, опубликованного на сайте Верховного суда Узбекистана.

Согласно материалам дела, Аброр Абдуазимов и ещё один гражданин Хусрав Насруллаев 6 февраля «устроили скандал в здании хокимията Шайхантахурского района», в связи с чем на место прибыли сотрудники ОВД. В решении суда отмечается, что они не выполнили законные требования сотрудников, привлекли внимание общественности, а также распространяли ложную и выдуманную информацию о сотрудниках.

На суде Аброр Мухтор Алий заявил, что «посетил хокимият по своим делам, поднял скандал из-за злости, не выполнил законных требований милиционеров, выразил сожаление о содеянном, сказал, что такое больше не повторится и попросил суд смягчить наказание». Хусрав Насруллаев дал такие же показания.

Суд решил назначить им двоим по 15 суток ареста по части 1 статьи 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) и статье 195 (противодействие выполнению служебного долга сотрудниками ОВД) Кодекса об административной ответственности.

Напомним, в феврале 2023 года Аброр Абдуазимов был оштрафован за распространение ложной информации, приведшее к унижению достоинства и дискредитации личности блогера Никиты Макаренко.

У Аброра Мухтора Алий свыше 700 тысяч подписчиков на YouTube, около 1 млн — в Instagram, почти 100 тысяч — в Telegram.