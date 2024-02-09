УБДД ГУВД Ташкентской области в пятницу (этот день в Узбекистане объявлен днём безопасности дорожного движения) опубликовало фотографии установки муляжей школьницы с розовым рюкзаком у школ Букинского района.

В сообщении говорится, что светоотражающие муляжи детей установлены перед 12 школами в рамках концепции «Безопасная дорога — безопасный пешеход 2024» в целях предупреждения ДТП с участием детей.

На фотографиях видно, что муляжи на металлической опоре устанавливаются в вырытое в земле небольшое углубление, которое затем заливается бетоном.

Ранее похожие фотографии публиковали службы безопасности дорожного движения других областей. Часто это преподносится как нечто инновационное.

В феврале 2022 года СБДД Хорезмской области сообщала, что муляжи учеников-пешеходов ставят у пунктов общепита, заправок, в автобусных парках, на парковках, конечных станциях автобусов и на пешеходных переходах, в том числе перед школами.

Фото: УБДД УВД Хорезмской области.



В сентябре 2018 года мы писали об установке таких муляжей на пешеходных переходах возле образовательных учреждений в Джизакской области. Представитель СБДД тогда сообщал: нет сомнений в том, что увидев муляж издалека, водитель непременно сбросит скорость.

Фото: УзА.



Урбанист Аркадий Гершман в комментарии «Газете.uz» говорил, что подобные решения — это «довольно популярный способ показать, что что-то делается, без понимания, что и зачем нужно делать».

«Показанный способ опасен тем, что люди за рулём начинают привыкать к тому, что здесь есть фигурки детей, соответственно, они перестают притормаживать, а когда на переходе появляются реальные дети, взрослые, они не воспринимаются как повод притормозить, поскольку взгляд привыкает, и на самом деле становится ещё хуже, чем было до этого», — считает специалист.

Добавим, что за муляжами можно не заметить настоящих детей, а их незакрепленность может привести к тому, что при возможном ударе автомобиля они могут отлететь и попасть в людей.

Как нужно повышать безопасность пешеходов на дорогах, особенно у школ и детсадов? Нужно делать физическое успокоение движения: островки безопасности, приподнятые или просто рельефные переходы, нужны качественная разметка, хорошее освещение не только самого перехода, но и подходов к нему, нормальные тротуары, не помешают камеры слежения за скоростью.

Общие стандарты обустройства участков улиц и дорог у школ и детсадов, обеспечивающих хорошую видимость детей для водителей, в Узбекистане не приняты.

В августе 2022 года сообщалось о планах внедрить в Ташкенте программу успокоения движения транспорта у школ и детсадов. На первом этапе намечалось применять быстрые и недорогие решения: разметку, столбики и неровности. Однако проект реализован так и не был.